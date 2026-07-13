Protestan en Texas por muerte de mexicano a manos del ICE

Cientos de personas exigieron una investigación por la muerte de Lorenzo Salgado y cuestionaron la versión oficial sobre el operativo migratorio

Cientos de personas se manifestaron este sábado en el centro de Houston y frente a un centro federal de detención para exigir justicia por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La protesta reunió a organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y ciudadanos que reclamaron una investigación independiente sobre el caso, además de expresar su rechazo a los operativos migratorios realizados en distintas regiones de Estados Unidos.

Los asistentes se concentraron frente al Ayuntamiento de Houston pese a una ligera lluvia. Durante el acto, el cofundador de la organización FIEL Houston, César Espinosa, encabezó un minuto de silencio en memoria de Lorenzo Salgado.

Posteriormente fue reproducida la canción Amor eterno, interpretada por Rocío Dúrcal, mientras varios de los asistentes rompían en llanto.

Al concluir el homenaje, los manifestantes marcharon hacia el Centro de Detención Federal, donde encendieron las luces de sus teléfonos celulares y gritaron consignas de apoyo dirigidas a las personas privadas de la libertad, antes de regresar al Ayuntamiento.

Exigen esclarecer el caso

Entre los participantes estuvo la congresista estadounidense Sylvia García, quien horas antes había visitado a los hombres que presenciaron el operativo en el que murió Salgado.

La sección de Houston del Partido por el Socialismo y la Liberación, así como la organización FIEL Houston, solicitaron una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Los asistentes también portaron pancartas con mensajes como "Justicia para Lorenzo" y exigieron el retiro del ICE de la localidad, además de rechazar las redadas migratorias implementadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Versiones encontradas

Lorenzo Salgado, de origen mexicano y residente en Houston desde hacía más de 30 años, murió el pasado martes tras recibir un disparo cuando se dirigía a su trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros.

La oficina del médico forense del condado de Harris determinó que el fallecimiento fue provocado por una herida de bala en el torso y clasificó el caso como homicidio.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el conductor ignoró las instrucciones de los agentes, impactó un vehículo oficial e intentó arrollar a uno de ellos, quien respondió con un disparo en defensa propia.

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas, representante de los tres acompañantes de Salgado, afirmó que sus clientes niegan esa versión y aseguran que ningún agente estuvo frente al vehículo ni corrió peligro durante el operativo, por lo que consideran que el uso de la fuerza no estuvo justificado.