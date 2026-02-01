Protestan en Milán contra presencia del ICE en Juegos Olímpicos

Miles de personas recorrieron el centro de la ciudad para rechazar la participación de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026.

Varios miles de personas se manifestaron este sábado en Milán, Italia, contra la prevista presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE) en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

Protesta en Milán contra la presencia del ICE

La manifestación recorrió varias calles del centro de Milán y congregó a miles de participantes que portaban pancartas en contra del presidente estadounidense Donald Trump y del ICE, con mensajes como “No a los Maga” y “No a los dictadores del ICE”. También se observaron algunas banderas de Palestina.

Entre los líderes del evento, la secretaria general del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, afirmó que la protesta enviaba “una señal muy clara de participación” y aseguró que el ICE “no es bienvenido en Italia ni en Milán”.

Declaraciones de políticos y figuras públicas

Pierfrancesco Majorino, líder del grupo del Partido Demócrata en la región de Lombardía, indicó que los manifestantes dejaban “muy claro que no queremos a los matones de Trump en Milán” y añadió que “nuestro Gobierno está subordinado a Trump” y que tomarán “más medidas”.

Entre los asistentes también se encontraba Mario Calabresi, exdirector del diario La Repubblica, quien señaló que los escuadrones del ICE “están sembrando la violencia, llevando a cabo deportaciones y arrestando a niños como cebo para capturar a sus madres”, recordando casos de ciudadanos estadounidenses fallecidos en operaciones de la agencia.

Varios estadounidenses residentes en Italia se sumaron a la protesta para mostrar solidaridad con personas afectadas en su país. Uno de ellos, que vive en Italia desde hace 18 años, declaró a los medios que estaban presentes “en solidaridad con la gente de Minneapolis” y señaló que Trump “está llevando a Estados Unidos por el camino equivocado”.

Qué acciones hará el Gobierno italiano

El Gobierno de Italia ha insistido en que la participación del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno se limitará a analistas de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo de la agencia, y que no habrá agentes operativos presentes durante las competiciones.

Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026

Italia acogerá los 25º Juegos Olímpicos de Invierno entre el 6 y el 22 de febrero, en las ciudades alpinas de Milán y Cortina, con la participación de deportistas de 93 países. La presencia de agentes de seguridad estadounidenses había generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, lo que motivó la organización de esta y otras manifestaciones anunciadas para los días previos al inicio del evento.

La protesta de Milán se considera la primera de varias planificadas en la ciudad y busca visibilizar el rechazo a la presencia de autoridades extranjeras en territorio italiano durante los Juegos Olímpicos. Las autoridades locales mantienen vigilancia en la zona y han garantizado que las manifestaciones se realicen de manera pacífica, permitiendo la seguridad de los asistentes y la normal circulación en la ciudad.

Con información de EFE