Sindicatos, trabajadores de salud y el magisterio marcharon contra el proyecto de Abelardo de la Espriella que plantea recortes e impuestos.

Al grito de "Hay que parar para avanzar", miles de colombianos salieron a las calles de Colombia para protestar contra las políticas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en especial el proyecto de la Ley de Rescate Económico que busca sacar adelante.

La marcha estuvo encabezada por diferentes sindicatos, trabajadores del sector salud y miembros del magisterio nacional, que protestaron con banderas de Colombia, altavoces y parlantes instalados en vehículos.

Los manifestantes se oponen al proyecto de De la Espriella que busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país mediante recortes en distintas partidas presupuestarias y aumentos de impuestos.

Las modificaciones al proyecto anunciadas por el Gobierno, entre ellas no aumentar el IVA de la canasta familiar, no fueron suficientes para apaciguar a la oposición, que ha convertido este proyecto de ley en uno de sus principales bastiones de batalla política.

Movilización en Bogotá y voces críticas

Los manifestantes en Bogotá partieron de distintos puntos, como la Universidad Pedagógica Nacional y el Museo Nacional, para confluir en la Plaza de Bolívar a lo largo de la mañana.

Entre los asistentes se encontraba una artesana tejedora disfrazada de jaguar, en contraposición al tigre —apodo con el que se conoce a De La Espriella—, que prefirió mantener el anonimato y explicó que el paro fue "descentralizado" y de alcance nacional.

Para Levy Rincón, un influencer colombiano con más de 250,000 seguidores en Instagram, el Gobierno de De La Espriella tiene una “agenda sionista, pro-fascista”, además de estar “cargando tributariamente a los pobres, beneficiando el bolsillo de los banqueros y de los narcotraficantes del país”.

Encuesta, cierre de jornada y choques en la carrera séptima

Pese a que De la Espriella tiene un nivel de aprobación del 48.3 %, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg publicada este mismo mes, la calle no reflejó del todo el termómetro político con una participación menor a la movilización anterior de la oposición convocada en octubre.

A medida que avanzaba la tarde, los discursos y la música languidecían en la Plaza de Bolívar, mientras decenas de personas iban abandonando poco a poco la concentración.

Apenas unos kilómetros más allá, el contraste era evidente. En puntos como la carrera séptima, una de las principales vías de Bogotá, estudiantes universitarios se enfrentaron contra efectivos de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) de la Policía.