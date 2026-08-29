Protestan en Ceuta por presencia de migrantes en las calles

Entre consignas y fuertes reclamos a Pedro Sánchez, la manifestación recorrió la ciudad en protesta por el desbordamiento social.

Centenares de personas volvieron a salir a las calles este viernes en Ceuta en una nueva marcha para protestar por la situación en la que la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio ha sumido a esta ciudad autónoma española, y reclaman al Gobierno que adopte medidas.

La marcha vecinal ha sido convocada por la plataforma Ceuta Unida a través de redes sociales y canales de WhatsApp, que ha impulsado algunas de las movilizaciones en días anteriores para denunciar el malestar por la gestión de la crisis migratoria y que derivaron en actos de violencia contra los migrantes por parte de grupos de protestantes.

Al grito de "Invasores, expulsión", con banderas de España y de forma pacífica arrancó la protesta vecinal que se dirigió hacia la zona de las playas del Trampolín y Benítez, donde siguen acampados grupos de migrantes llegados en la entrada masiva de finales de julio.

La marcha discurrió escoltada por agentes de la Policía Nacional por las principales arterias de Ceuta, pasando por las distintas barriadas de esta ciudad ubicada en África para que los vecinos pudieran ir incorporándose a la misma, con el objetivo de crear una única movilización ciudadana.

En su convocatoria, los promotores han reivindicado el carácter pacífico y "firme" de la movilización, y que se deje "cualquier incidente en manos de la Policía".

Pese a remarcar que la marcha debía producirse "sin agresiones ni enfrentamientos", en el mensaje de la convocatoria han añadido que "hay que desesperarlos, que sean ellos los que atacan", en alusión a los migrantes, para que la policía "con el uso gradual de la fuerza pueda defendernos y estar de nuestro lado".

"Un asedio de muchas horas hará que se desesperen", indicaron.

Piden acción al gobierno

Uno de los puntos donde se han congregado decenas de manifestantes antes de unirse a la marcha ha sido frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta, bajo el lema de 'Sin violencia, sin odio, sin racismo' y 400 claveles adquiridos por los organizadores para reivindicar el carácter cívico de la protesta.

Con esta protesta, los convocantes quisieron reclamar al Ejecutivo central que abandone la "inacción" y adopte medidas ante una crisis que consideran que ha desbordado a la ciudad. También reivindicaron la unidad de los ceutíes con independencia de su origen o confesión, y han insistido en que la respuesta a la situación debe producirse por vías pacíficas.

Entre cánticos de "Ceuta no se vende, se defiende" y críticas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los manifestantes también dedicaron aplausos a los agentes de la Policía Nacional presentes durante el recorrido, en reconocimiento a su labor durante las últimas semanas, marcadas por la presión migratoria y por distintos episodios de tensión registrados en la ciudad.

Los participantes han llegado a la playa de Benítez, próxima a la playa del Trampolín, custodiada por una gran barrera policial. Este lugar ha sido escenario de algunos de los incidentes que se han producido en los últimos días en la ciudad autónoma, donde la tensión ha ido en aumento por el malestar ciudadano debido a la prolongación de la situación después de casi un mes de la entrada masiva de migrantes.

Este jueves, un grupo de manifestantes bloqueó el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y quemó algunas sombrillas y enseres del asentamiento en el que se encuentran instalados algunos de los migrantes, tras una protesta ciudadana de miles de personas para denunciar la crisis socioeconómica y de seguridad que sufre la ciudad desde que unas 80,000 personas entraron de manera masiva e irregular desde Marruecos hace un mes, de la que responsabilizan al Gobierno español.

La gran mayoría regresó al poco tiempo, pero un número indeterminado de magrebíes y subsaharianos se quedó y malvive a la intemperie, mientras las administraciones públicas están desbordadas.

Alrededor de 400 personas se dirigieron hacia la playa del Trampolín y, según las fuentes policiales, intentaron agredir a los inmigrantes con los que se iban cruzando.