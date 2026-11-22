Tras marchar con la CGTP-IN en Lisboa, manifestantes por la vivienda acamparon frente al Parlamento contra el plan presupuestario de 2027.

El movimiento por la vivienda instaló este sábado una decena de tiendas frente al Parlamento de Portugal, donde la semana entrante se votará la propuesta de presupuesto del Gobierno de centroderecha, para protestar y rechazar la iniciativa al considerar que no ofrece soluciones a la crisis habitacional.

Tras unirse en la tarde de este sábado a la manifestación convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), principal central sindical del país, que convocó a miles de personas para protestar frente al aumento del costo de vida y exigir más salario y mejores pensiones, el movimiento por la vivienda marchó hasta la sede parlamentaria.

Asamblea diaria y origen de las acampadas en Portugal

Allí celebrarán la asamblea popular diaria que llevan a cabo desde el pasado mes de octubre, cuando salieron a las calles por primera vez para protestar por la situación de la vivienda en Portugal. En este espacio decidirán si pasan la noche frente al Parlamento o si instalan la acampada en otro lugar.

Las movilizaciones arrancaron en Oporto el 10 de octubre de 2026, con la instalación de tiendas de campaña en la plaza Dom João I, y días después el movimiento se extendió a Lisboa, donde los manifestantes ocuparon la plaza popularmente conocida como Rossio (Praça D. Pedro IV), uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Allí han mantenido un pulso con las autoridades municipales, quienes les exigían retirarse del lugar para permitir la instalación del mercado navideño previsto para estas fechas.

Desalojos policiales y votación del presupuesto 2027

Las acampadas han sido constantemente desalojadas por la Policía, ya que las autoridades alegan que no está permitido acampar en espacios públicos pasada la medianoche, en intervenciones policiales que están siendo investigadas por el uso excesivo de fuerza.

Los presupuestos del Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, para el próximo año 2027 se votarán el próximo martes, 24 de noviembre, en el Parlamento, aunque es previsible que se aprueben gracias a la abstención del Partido Socialista (PS), que ya viabilizó el borrador en una primera votación.