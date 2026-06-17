Protegerían información clasificada en juicio de Caro Quintero

Asimismo, la Corte puede autorizar que ciertos materiales clasificados sean sustituidos por resúmenes o versiones editadas.

La fiscalía federal de Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Este de Nueva York una audiencia previa al juicio contra Rafael Caro Quintero, con el objetivo de analizar la posible aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés).

La petición fue presentada por el fiscal federal Joseph Nocella, quien pidió que la audiencia se lleve a cabo el 17 de junio para establecer un calendario que permita presentar evidencias y argumentos relacionados con información considerada sensible para la seguridad nacional estadounidense.

De acuerdo con los documentos judiciales, algunas de las pruebas que podrían formar parte del proceso contienen datos que el gobierno considera clasificados, por lo que busca mecanismos legales para protegerlos durante el desarrollo del juicio.

¿Qué implica la aplicación de la ley CIPA?

La legislación estadounidense permite que los tribunales establezcan medidas especiales cuando un caso involucra información de inteligencia, fuentes confidenciales o métodos de investigación cuya divulgación podría afectar intereses de seguridad nacional.

Entre las facultades que contempla la ley se encuentra restringir el acceso a determinados documentos, limitar quién puede consultarlos y evitar que su contenido sea difundido públicamente.

Asimismo, la Corte puede autorizar que ciertos materiales clasificados sean sustituidos por resúmenes o versiones editadas, siempre que se preserve el derecho del acusado a conocer las pruebas utilizadas en su contra.

Podrían proteger identidad de agentes encubiertos

Otro de los aspectos previstos por la ley es la posibilidad de que el gobierno no revele públicamente la identidad de agentes de inteligencia encubiertos. En esos casos, la información podría describirse de manera general sin exponer nombres o datos sensibles.

La audiencia solicitada permitiría definir los plazos para futuras mociones relacionadas con la aplicación de estas medidas durante el proceso judicial.

Los cargos que enfrenta Rafael Caro Quintero

Caro Quintero fue trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025 y enfrenta acusaciones relacionadas con presuntamente dirigir una organización criminal, además de cargos por tráfico de marihuana, heroína, metanfetamina, cocaína y uso de armas de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico.

El exlíder del Cártel de Guadalajara también es señalado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara, caso que marcó la relación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico.