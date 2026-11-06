Prorroga China aranceles a químicos importados de Estados Unidos

Las autoridades de Pekín continuarán aplicando tasas de hasta 37.7 por ciento tras investigar subsidios al sector del alcohol propílico.

El Ministerio de Comercio de China anunció que prorrogará durante cinco años, desde hoy hasta noviembre de 2031, los aranceles que impone a las importaciones desde Estados Unidos de alcohol propílico —también conocido como n-propanol—, un químico clave para envases alimentarios o baterías de litio.

En un comunicado publicado el jueves en su página web, el Ministerio de Comercio indicó que mantendrá las tasas de entre un 34.2 y un 37.7 % que aplicaba desde finales de 2020 tras investigar durante el último año si Washington subvencionaba a ese sector y los posibles perjuicios para la industria china, la cual solicitó estas pesquisas.

Usos industriales y aplicaciones del químico

El alcohol propílico se utiliza como disolvente para las tintas empleadas en envases alimentarios o como precursor farmacéutico para algunos antibióticos y otros medicamentos, así como en pinturas, recubrimientos, cosméticos, desinfectantes, lubricantes o líquidos de freno, entre otros.

Además, uno de sus principales derivados, el acetato de n-propilo, es un "componente importante" de los electrolitos de las baterías de litio para automóviles eléctricos, apunta Comercio.

Contexto de la relación comercial bilateral

China y Estados Unidos acordaron en septiembre, durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, un marco de reducciones arancelarias recíprocas sobre mercancías valoradas en unos 30,000 millones de dólares por cada parte, y anunciaron la creación de un comité conjunto para buscar soluciones negociadas a una guerra comercial que se prolonga desde 2018.