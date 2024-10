Propone Trump una 'hora violenta' contra criminales en EUA

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a generar controversia con una propuesta inédita para combatir la delincuencia en el país.

En un mitin en Pensilvania, Trump sugirió que la policía debería llevar a cabo una "hora realmente violenta" para enseñar una lección a los delincuentes, una idea que ha sido comparada con el concepto de la saga cinematográfica "La Purga", en la que se permite cometer crímenes sin consecuencias durante una noche al año.

Durante su discurso, el expresidente reiteró su sombría narrativa sobre un país en decadencia, inundado por lo que él describe como "salvajes extranjeros criminales".

Según Trump, los migrantes y delincuentes han aprovechado la debilidad de la Administración de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, quienes, según él, han permitido una "invasión" que está destruyendo Estados Unidos.

Trump says his idea for stopping crime is to allow for “one really violent day”: “One rough hour, and I mean real rough...” pic.twitter.com/6XeVXL6R8b