Propone negociador ruso a Elon Musk una misión conjunta a Marte

El jefe del fondo soberano ruso Kiril Dmítriev, que participó en las recientes negociaciones en Arabia Saudí entre Rusia y Estados Unidos, propuso este sábado al fundador de SpaceX, Elon Musk, una misión conjunta a Marte.

"Nuestros conocimientos y tecnologías deben servir al bien de la humanidad y no a su destrucción", escribió Dmítriev en un mensaje de X dirigido a Musk, propietario también de esa red social.

🚀 2025 is the 50th anniversary of the first international spaceflight: the Apollo-Soyuz mission 🇷🇺🇺🇸🤝.



Shall 2029 be the year of a joint US-Russia mission to Mars, @elonmusk?



Our minds & technology should serve the glory of humanity, not its destruction. #SpaceForPeace https://t.co/3tvMiPnAu3 pic.twitter.com/a9L5hwq68L