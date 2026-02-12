Propone alcalde surcoreano 'importar' mujeres para procrear

Tras las polémicas declaraciones, el Partido Democrático, en el poder en Corea del Sur, decidió expulsar al alcalde Kim Hee-su, del condado de Jindo

El Partido Democrático, en el poder en Corea del Sur, decidió este lunes expulsar de manera unánime al alcalde Kim Hee-su, del condado de Jindo, luego de que el funcionario hiciera comentarios polémicos sobre la necesidad de 'importar' mujeres extranjeras para casarse con hombres de zonas rurales, en medio de la persistente baja natalidad del país.

Según informó el portavoz del partido, Park Soo-hyun, todos los miembros del Consejo Supremo coincidieron en que las declaraciones de Kim, realizadas el miércoles pasado durante un foro público transmitido en vivo, eran insultantes hacia mujeres extranjeras.

Durante el evento, el alcalde sugirió que sería necesario "importar" jóvenes de países como Sri Lanka o Vietnam para que contraigan matrimonio con hombres de las comunidades rurales, a menos que se encuentre una solución al declive demográfico en la región.

Tras el comentario, la Embajada de Vietnam envió una nota de protesta a las autoridades locales, que respondieron con una disculpa oficial el sábado, asegurando que los comentarios no reflejaban los valores de la región.

El alcalde, que permanece en funciones a pesar de la expulsión del partido, aseguró que no tenía intención de ofender a ningún país ni a sus ciudadanos y calificó su elección de palabras como inapropiada. "Me equivoqué al referirme a la llegada de mujeres extranjeras usando la palabra ‘importar’", señaló en un video publicado en YouTube.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia, los ciudadanos vietnamitas representaron aproximadamente el 23 % de los más de 181,000 matrimonios internacionales registrados en Corea del Sur durante 2024.

El país enfrenta una crisis de natalidad crónica, siendo 2024 el año con la tasa más baja del mundo, con apenas 0.75 hijos por mujer, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad demográfica de la nación.an