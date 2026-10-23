Prohibirán carruajes con caballos en Central Park en el 2028

La legislación aprobada por el Concejo Municipal pondrá fin a un servicio turístico emblemático con más de un siglo y medio de historia.

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó este jueves una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en junio de 2028, poniendo fin a una opción turística de transporte que ha formado parte de la estampa de Central Park durante unos 150 años.

La legislación fue aprobada tras un debate en el pleno, con 40 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, y después de que varios concejales defensores del negocio de los carruajes propusieran una modificación para aplazar su veto a 2030, que no prosperó.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, había alcanzado previamente un pacto con el alcalde, Zohran Mamdani, sobre el contenido de la llamada 'Ley de Romanch', en honor al turista fallecido el pasado 17 de junio en un accidente de carruaje en Central Park.

Carruajes tirados por caballos

Esta atracción en Central Park representa una de las atracciones turísticas más tradicionales y reconocidas de Nueva York, aunque a lo largo del tiempo ha sido objeto de un constante debate de carácter histórico, ético y laboral.

Esta actividad ha operado por más de 150 años, desde el siglo XIX. Aunque en sus orígenes constituía el principal medio de transporte urbano, paulatinamente se transformó en un símbolo turístico retratado en múltiples producciones cinematográficas y de televisión.

Para regular el sector, las autoridades municipales fijaron un límite de 68 licencias comerciales desde mediados del siglo XX, cuyo valor comercial llegó a cotizarse en torno a los $400,000 USD cada una.