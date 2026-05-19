Prohíben arrestos migratorios cerca de tribunales en NY

Grupos señalaron que las detenciones provocaban miedo entre personas migrantes y reducían la asistencia a tribunales, lo que podría afectar al debido proceso.

Un juez federal de Nueva York bloqueó en gran medida las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro y en las inmediaciones de tribunales migratorios de la ciudad.

La decisión fue emitida por el juez Kevin Castel, del distrito sur de Nueva York, quien concluyó que el Gobierno federal aplicó de manera incorrecta lineamientos internos del Departamento de Seguridad Nacional para justificar los arrestos.

La resolución representa un cambio respecto a fallos anteriores del mismo juez, que previamente había permitido que continuaran las detenciones en tribunales migratorios.

Gobierno admitió error en aplicación de política

De acuerdo con documentos judiciales, el Gobierno reconoció en marzo que cometió un error al interpretar una guía administrativa utilizada para sustentar las acciones de ICE.

La práctica se convirtió en una de las medidas más polémicas de la política migratoria impulsada durante la Administración Trump, debido a que agentes realizaban arrestos de migrantes que acudían a audiencias rutinarias.

Organizaciones denunciaron temor entre migrantes

Grupos civiles señalaron que las detenciones provocaban miedo entre personas migrantes y reducían la asistencia a tribunales, lo que podría afectar el acceso al debido proceso.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la estrategia al argumentar que era necesaria para ejecutar órdenes de deportación pendientes.