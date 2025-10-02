Prohíbe Condado de Hidalgo, Texas, vender animales en carreteras

La orden establece la prohibición de venta de animales no ganaderos a lo largo de carreteras, caminos y estacionamientos

El Tribunal de Comisionados del Condado de Hidalgo aprobó este martes una orden que prohíbe la venta en carretera de animales no ganaderos en las zonas no incorporadas del condado. La medida entró en vigor de manera inmediata.

La orden establece la prohibición de venta de animales no ganaderos a lo largo de carreteras, caminos y estacionamientos, además de impedir la instalación de cualquier tipo de estructura destinada a estas actividades.

El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, subrayó que esta disposición responde a la necesidad de proteger tanto a la ciudadanía como a los animales, ya que las ventas en carretera generan condiciones peligrosas para conductores y vendedores, además de contribuir a la problemática de mascotas callejeras y abandonadas.

Con la aplicación de esta orden, quienes sean encontrados en incumplimiento podrán enfrentar cargos por delitos menores de clase C, considerando cada día de infracción como una falta independiente. Asimismo, el condado tiene la facultad de retirar cualquier estructura utilizada para la venta en violación de la normativa.

La medida se sustenta en la reciente reforma aprobada por la 89ª Legislatura de Texas, mediante el proyecto de ley 2731, el cual fue firmado y convertido en ley el 1 de septiembre de 2025, otorgando a los condados la autoridad para establecer este tipo de disposiciones.