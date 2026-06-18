Primera tormenta tropical amenaza a estados de Texas y Louisiana

Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque condiciones de resaca y corrientes de retorno a lo largo de la costa noroeste del Golfo

La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó este miércoles cerca de la costa del Golfo de México, acompañada de lluvias intensas y amenaza de inundaciones a estados como Texas y Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que las condiciones eran propicias para que se formara una tormenta tropical de corta duración.

Tropical Storm #Arthur Advisory 5 (10 AM CDT, Wed Jun 17): Tropical Storm Arthur Develops Near the Middle Texas Coast. Life-Threatening Flooding Expected Across Portions of the Southeastern United States. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2026

Arthur tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h, pero no se tiene previsto cambiar mucho de intensidad antes de desplazarse sobre la tierra.

Especialistas mencionaron que, a medida que se mueva tierra adentro, debe debilitarse y podría disiparse el miércoles por la noche o temprano el jueves, según los pronósticos.

Arthur no estaba previsto ganar mucha fuerza de viento a medida que se desplace sobre tierra; no significa que el sistema se vuelva débil.

Según el corte de las 11:30 hora local, se espera que estas fuertes lluvias provoquen diversas inundaciones, las cuales pueden poner en riesgo la vida de los habitantes de entidades como:

Louisiana

Mississippi

Alabama

Georgia

Florida

Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque condiciones de resaca y corrientes de retorno a lo largo de la costa noroeste del Golfo durante los próximos dos días. Son posibles tornados hasta el jueves.