Primer servicio de robotaxis de Japón llegará en 2027

La llegada del servicio comercial estará respaldada por las pruebas que las tres empresas realizan desde 2025 en siete distritos de Tokio

Tokio se prepara para incorporar en 2027 el primer servicio comercial de robotaxis completamente autónomos de Japón, mediante una alianza entre Waymo, la plataforma japonesa de movilidad GO y la compañía de taxis Nihon Kotsu.

El proyecto contempla vehículos capaces de trasladar pasajeros sin conductor ni supervisor humano a bordo. El servicio comenzará con una flota reducida y, conforme avance su implementación, podría alcanzar aproximadamente 100 unidades en algunos de los principales barrios de la capital japonesa.

Los usuarios podrán solicitar los viajes desde las aplicaciones de Waymo y GO, aunque todavía no se han definido las tarifas, las primeras zonas de cobertura ni la fecha exacta en que comenzarán las operaciones.

Pruebas en Tokio comenzaron desde 2025

La llegada del servicio comercial estará respaldada por las pruebas que las tres empresas realizan desde 2025 en siete distritos de Tokio, donde se ha trabajado en la adaptación de la tecnología autónoma a las condiciones viales de una de las ciudades más pobladas y complejas del mundo.

Durante esta etapa se utilizaron vehículos Jaguar I-PACE equipados con cámaras, radares y sensores láser. Las unidades fueron conducidas por personal capacitado de Nihon Kotsu para recopilar información sobre calles, señalamientos, cruces, rutas y patrones de movilidad.

Entre los principales desafíos se encuentran la circulación por el lado izquierdo, las calles estrechas, la elevada presencia de peatones y ciclistas, así como la interacción con taxis, autobuses y vehículos de emergencia.

Los automóviles también tuvieron que recibir modificaciones para cumplir con la normativa japonesa. De acuerdo con las empresas participantes, las pruebas supervisadas avanzan sin contratiempos y continuarán antes de retirar al operador humano.

El lanzamiento dependerá de permisos y pruebas de seguridad

Aunque el objetivo es iniciar durante 2027, las compañías aclararon que la fecha definitiva será anunciada una vez que la tecnología supere las evaluaciones de seguridad y se obtengan todos los permisos y licencias exigidos por las autoridades japonesas.

Cuando concluya el proceso de validación, los vehículos comenzarán a transportar pasajeros sin personal encargado de conducir. La intención es ampliar gradualmente la flota y la cobertura, en lugar de realizar un despliegue inmediato en toda la ciudad.

Waymo aportará su sistema de conducción autónoma y la experiencia adquirida en la operación de robotaxis en Estados Unidos. La compañía aseguró que actualmente realiza más de medio millón de viajes semanales y sostuvo que su tecnología ha mostrado mejores resultados de seguridad que la conducción humana en las zonas donde opera.

Por su parte, Nihon Kotsu contribuirá con su experiencia en el transporte de pasajeros y el funcionamiento de las calles de Tokio, mientras que GO facilitará la plataforma tecnológica para solicitar los viajes y conectará el servicio con los usuarios japoneses.

Robotaxis buscan responder a la falta de conductores

Además de representar un avance tecnológico, el proyecto pretende atender uno de los problemas que enfrenta el transporte japonés: la reducción de conductores profesionales provocada por el envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral.

Japón ya utiliza sistemas automatizados en trenes, autobuses y vehículos que recorren rutas previamente establecidas. Sin embargo, los robotaxis tendrán la capacidad de desplazarse por distintas calles y responder a solicitudes particulares realizadas desde una aplicación.

Hasta ahora, los vehículos autónomos que circulan en Tokio forman parte de pruebas y no pueden ser detenidos en la vía pública ni solicitados por pasajeros. El cambio previsto para 2027 consistirá en convertir esas evaluaciones en un servicio comercial disponible para el público.