Primer ministro holandés admite usar IA para escribir sus posts

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, admitió usar IA para redactar publicaciones en redes, aunque asegura que después son revisadas por personas.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y su partido, el liberal progresista D66, han admitido que usan herramientas de Inteligencia Artificial (IA) “en alguna ocasión, para facilitar un poco el trabajo” a la hora de redactar publicaciones en redes sociales, incluidas algunas sobre asuntos sensibles como unas disculpas oficiales.

Después de que una investigación periodística del diario neerlandés De Volkskrant revelara que varios de los mensajes en las redes sociales del jefe del Gobierno neerlandés habían sido redactados, en parte o en su totalidad, con ayuda de IA, Jetten explicó que “usar la IA como herramienta no significa que después el contenido no sea revisado por una persona”.

El periódico analizó 1,812 publicaciones difundidas desde 2021 en las cuentas de Jetten y D66 en X, Instagram, Facebook y LinkedIn, y concluyó que al menos 232 de ellas fueron generadas con ayuda de herramientas de IA: 68 procedían de cuentas personales del primer ministro y 164 de las del partido.

Algunos de esos mensajes están relacionados con temas como la guerra en Ucrania, la conmemoración del derribo del vuelo MH17 o las disculpas oficiales de este verano a la comunidad moluqueña por el trato recibido tras la Segunda Guerra Mundial.

El uso de estas herramientas aumentó a partir del 4 de junio de 2025, un día después de la caída del Gobierno anterior, y desde entonces alrededor del 30% de las publicaciones analizadas habrían sido escritas con ayuda de la IA.

D66 defendió que existe supervisión humana, que usan “la IA como herramienta, igual que tantos neerlandeses”, y que “cada publicación y todo el contenido comienza y termina siempre con la mirada y las correcciones” de equipos del partido.

La formación explicó que emplea estos sistemas para preparar primeros borradores, corregir la ortografía o la estructura, y simplificar frases o reducir textos demasiado largos.