Primer ministro de Pakistán acudirá a la cumbre de paz sobre Gaza

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acudirá mañana en Egipto a la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, durante la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz de Gaza, por invitación del presidente de Egipto, Abdelfata al Sisi, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán informó este domingo en un comunicado que Sharif acudirá a la cumbre egipcia.

Pakistán, junto con Egipto, Jordania, Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Turquía, se reunió el pasado 23 de septiembre en Nueva York con Trump en una reunión para explorar vías hacia la paz en Gaza.

Tras aquella reunión, los países islámicos y árabes asistentes emitieron una declaración conjunta en la que acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente estadounidense para lograr un acuerdo de paz en Gaza.

"La participación del primer ministro en la Cumbre refleja el apoyo histórico, constante e inquebrantable de Pakistán a la causa justa del pueblo palestino, en su derecho a la autodeterminación y en la búsqueda de una paz y estabilidad duraderas en la región", dijo el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Islamabad espera que la cumbre de Sharm el Sheij "allane el camino hacia la retirada total israelí (de Gaza), la protección de los civiles palestinos, el fin de su desplazamiento, la liberación de prisioneros, la atención a la grave situación humanitaria actual, así como la reconstrucción de Gaza.

Las partes implicadas en la guerra de Gaza alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo que incluye una tregua, que entró en vigor el viernes, así como la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos y el ingreso de más ayuda a Gaza.