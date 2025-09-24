PRI denuncia en EUA a Adán Augusto por presunto nexo con el narco

El coordinador de los senadores de Morena ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que no tiene ningún vínculo con el grupo criminal 'La Barredora'.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador, Alejandro Moreno, denunció este martes ante la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y a la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) al coordinador de los senadores de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Moreno anunció a través de sus redes sociales una captura de pantalla del documento presentado en el que subrayó las "acusaciones de actividad criminal con impacto transfronterizo que involucra robo de petróleo crudo, contrabando y lavado de dinero por parte de un ciudadano mexicano con vínculos con el gobierno mexicano, específicamente el actual senador Adán Augusto López Hernández".

"Este plan - agregó el opositor mexicano- parece violar varias leyes federales de Estados Unidos”.

La denuncia de Moreno está dirigida a cuatro entidades oficiales de EUA: Departamento de Justicia, Departamento de Tesoro, así como a la DEA y el FBI.

El líder del PRI estuvo en Washington a comienzos de mes donde informó que sostuvo encuentros con actores políticos estadounidenses, entre ellos la congresista republicana, Maria Elvira Salazar.

Augusto López, actual senador por Morena, fue secretario de Gobernación durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) entre 2021 y 2023,​ y gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021.

En su periodo como gobernador de Tabasco, López nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco a Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal 'La Barredora', vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y quien fue trasladado recientemente a México tras ser capturado en Paraguay.

López ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que no tiene ningún vínculo con el grupo criminal 'La Barredora'.

En las últimas semanas, el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha llevado a cabo varios operativos para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible, también denominado ‘huachicol’, que ha generado pérdidas valoradas en varios miles de millones de dólares entre 2019 y 2024.