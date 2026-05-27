Prevén visita del papa León XIV a Argentina y Uruguay

Autoridades de Argentina y Uruguay señalaron que es muy probable que el papa León XIV visite ambos países en noviembre.

Autoridades políticas y religiosas de Argentina y Uruguay afirmaron que existe una alta probabilidad de que el papa León XIV realice una visita oficial a ambos países antes de que concluya el año.

El presidente argentino Javier Milei aseguró que las gestiones diplomáticas avanzan favorablemente para concretar el viaje del pontífice.

“La gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”, declaró el mandatario a Radio Mitre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, coincidió en que existen amplias posibilidades de una visita papal, aunque pidió esperar una confirmación oficial de la Santa Sede.

“Hay muchas posibilidades de que el papa León venga”, señaló al portal Infobae, aunque insistió en actuar con prudencia mientras el Vaticano no confirme la gira.

En Uruguay, el cardenal de Montevideo, Daniel Sturlam, declaró durante el fin de semana que “todo indica que en noviembre tendremos al papa entre nosotros”, aunque aclaró que la confirmación dependerá del gobierno uruguayo y de la Nunciatura Apostólica.

La Conferencia Episcopal de Uruguay también había mencionado días antes la posibilidad de la visita en un comunicado.

León XIV mantiene vínculo cercano con América Latina

El papa León XIV tiene una relación estrecha con América Latina debido a su doble nacionalidad estadounidense y peruana.

Antes de llegar al pontificado, Robert Prevost trabajó en Perú como misionero y posteriormente como obispo.

La eventual gira representaría la primera visita de un pontífice a Argentina y Uruguay desde los viajes realizados por Juan Pablo II durante la década de 1980.

El papa Francisco, antecesor de León XIV, nunca regresó a Argentina tras ser elegido líder de la Iglesia católica en 2013 y tampoco visitó Uruguay durante su pontificado.

La semana pasada, el canciller argentino aumentó las expectativas al informar en redes sociales que se reunió con Javier Milei para comunicarle “la buena noticia” sobre la posible visita papal.

“Sólo resta definir la fecha”, escribió el funcionario en X.

Cuando Robert Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, Milei celebró el nombramiento en redes sociales con un mensaje en el que afirmó que “las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro”, acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial.