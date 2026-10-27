Prevén despliegue de fuerza internacional en Haití

El gobierno afirmó que las fronteras están resguardadas mientras la fuerza multinacional alista cinco mil efectivos para el país vecino.

El Gobierno de República Dominicana aseguró este lunes que "en unos tres meses" la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), que enfrenta a las bandas armadas haitianas, contará con los 5,500 efectivos militares y policiales como estableció el Consejo de Seguridad de la ONU.

El canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, afirmó que en la actualidad la GSF tiene en Haití 2,181 integrantes y que su país, que no participa en esa fuerza multinacional, ha desembolsado veinte millones de dólares para contribuir a sus operaciones.

Bisonó reveló que tropas de Bangladesh que hacen parte de la GSF se encuentran en situación de tránsito en República Dominicana, antes de su llegada a Haití.

El ministro recordó que también forman parte de la GSF militares y policías de Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y El Salvador, país al que pertenecen los cuatro efectivos que están desaparecidos desde hace ocho días cuando su vehículo fue atacado en la periferia de Puerto Príncipe.

El jefe de la diplomacia dominicana habló durante un encuentro que encabezó el presidente del país caribeño, Luis Abinader, y del que también participaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y otros altos mandos militares, para tratar la situación de inseguridad en la que se encuentra Haití, agravada por el secuestro de los salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas, compuesta por un máximo de 5,500 efectivos, con el propósito de neutralizar a las poderosas bandas armadas haitianas, y al cumplir un año de ese mandato, lo renovó por seis meses.

La GSF advirtió este lunes a las bandas que sus actos de violencia no le impedirán cumplir con su mandato, en referencia a la desaparición de los salvadoreños que fueron emboscados en las afueras de la capital haitiana.

"A raíz de los recientes acontecimientos en los que se ha visto implicado personal del contingente salvadoreño, la GSF reafirma su determinación de cumplir su misión en apoyo de la seguridad y la estabilidad de Haití", indicó -en X- la fuerza multinacional.

Fuerzas Armadas dominicanas en alerta

El presidente Abinader, por su parte, afirmó que República Dominicana ha enfrentado mayores riesgos con relación a su vecino Haití que en la actualidad, a pesar del accionar de las bandas que dominan más de un 80 % de la capital y otras zonas del país.

"Nunca la inestabilidad de Haití ha estado cerca de nuestras fronteras, ni siquiera cercana a ellas", puntualizó el jefe de Estado en la reunión celebrada en el Palacio Nacional.

Abinader aseguró que las Fuerzas Armadas dominicanas disponen de tropas, equipamientos, armas e inteligencia para proteger al país.

"Nuestras tropas están infinitamente mejor preparadas que lo que estaban (...) hemos multiplicado los blindados, tenemos drones, así como más recursos aéreos y navales", afirmó el mandatario.

Mientras tanto, el teniente general Fernández dijo que las pandillas que operan más cerca de República Dominicana lo hacen a unos veintiséis kilómetros, en la comunidad haitiana de Belladere.