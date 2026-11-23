El gobierno del este condenó el presunto ataque como una violación de su soberanía y una amenaza para la seguridad marítima

Un presunto ataque con drones marítimos alcanzó este domingo 22 de noviembre a un buque de guerra ruso en la base naval de Bengasi, en el este de Libia.

La explosión provocó un incendio y abrió una investigación conjunta con Moscú, mientras funcionarios militares libios señalaron una posible participación ucraniana que todavía no ha sido confirmada públicamente.

Dos oficiales vinculados al autodenominado Ejército Nacional Libio identificaron la embarcación como la corbeta Merkury y aseguraron que sufrió daños graves. Según su versión preliminar, al menos cuatro drones fueron interceptados y otros dos impactaron el barco.

Investigan el origen de los drones y los daños al buque

Los oficiales, que hablaron bajo anonimato por no estar autorizados para declarar públicamente, sostuvieron que los aparatos fueron lanzados desde una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia. Esa atribución forma parte de una investigación inicial y no constituye una conclusión verificada de manera independiente.

El gobierno asentado en el este libio confirmó la explosión y el incendio a bordo de una embarcación rusa. Explicó que había llegado a Bengasi para cargar combustible y provisiones antes de regresar a Rusia, dentro de los acuerdos de cooperación marítima entre ambas partes.

Imágenes satelitales difundidas después del incidente mostraron al buque volcado y mayormente sumergido, con la proa todavía visible sobre el agua. Fuentes médicas situaron el balance en diez heridos leves, entre rusos y libios.

Las autoridades anunciaron una investigación conjunta con Rusia para determinar cómo ocurrió el ataque, de dónde procedió y quién lo ejecutó. Ningún país había reivindicado la operación y no se conocía una reacción pública de Moscú o Kiev al corte de la información disponible.

Reportan otro ataque contra una embarcación comercial

Durante la misma jornada surgieron reportes de un segundo incidente frente a Bengasi, donde otro dron marítimo habría alcanzado un barco comercial con bandera de Malta. Fuentes militares libias señalaron que la tripulación fue rescatada; las circunstancias de ese episodio permanecían sin esclarecer.

Este caso corresponde a una embarcación distinta de la corbeta rusa. Los reportes sobre nuevas intercepciones de drones frente a la costa tampoco permitían establecer un balance único y confirmado de los aparatos utilizados durante la jornada.

La administración del este aseguró que el incendio en la base fue extinguido y que las operaciones portuarias se reanudaron después de asegurar el lugar. También indicó que los almacenes y otras instalaciones permanecían a salvo.

Libia rechaza que sus puertos sean escenario de conflictos externos

El gobierno del este condenó el presunto ataque como una violación de su soberanía y una amenaza para la seguridad marítima. Advirtió que emprenderá acciones legales y diplomáticas contra quienes resulten responsables.

La administración rival, con sede en Trípoli y respaldada por la ONU, también expresó preocupación por el riesgo de involucrar a los puertos y las instalaciones civiles libias en conflictos externos.

Libia mantiene gobiernos enfrentados desde la crisis abierta tras el derrocamiento de Moammar Gadhafi en 2011. La presencia de actores extranjeros en su territorio añade complejidad a la investigación: mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades, el ataque en Bengasi vuelve a situar al Mediterráneo como un punto de tensión alrededor de los intereses militares rusos.