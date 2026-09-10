Preso condenado a 18 años escapa de hospital en Perú

Los dos elementos penitenciarios encargados de vigilar al interno fueron intervenidos por la Policía y trasladados a la comisaría de Chacra Colorada

Un interno sentenciado a 18 años de prisión por robo agravado escapó del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en Lima, pese a encontrarse bajo la vigilancia de dos agentes penitenciarios.

El prófugo fue identificado como Mayki Cagen Herrera Paredes, quien cumplía su condena en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho y había sido trasladado al centro médico para recibir atención por una hernia abdominal.

La fuga fue detectada durante su hospitalización

Herrera Paredes permanecía internado desde el lunes 7 de septiembre. La ausencia del recluso fue advertida alrededor de las 18:20 horas del martes 8 de septiembre, cuando los custodios comprobaron que ya no se encontraba en el hospital.

Las autoridades todavía no han detallado cómo consiguió salir del inmueble ni han establecido si recibió ayuda externa. Tampoco se ha informado si el interno llevaba algún mecanismo de seguridad durante su estancia en el área médica.

Una vez confirmada la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario notificó a la Policía Nacional del Perú para activar las acciones de búsqueda y recaptura. Hasta la última actualización, el sentenciado continuaba prófugo.

Investigan a los agentes responsables de la custodia

Los dos elementos penitenciarios encargados de vigilar al interno fueron intervenidos por la Policía y trasladados a la comisaría de Chacra Colorada, en el distrito limeño de Breña, donde quedaron sujetos a las diligencias correspondientes.

De manera paralela, el organismo penitenciario abrió una investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades administrativas, funcionales o penales. También anunció que aplicará medidas disciplinarias y correctivas contra quienes resulten responsables.

Fuga ocurre en medio de planes para reformar las cárceles

El caso se registra mientras el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori impulsa una reforma del sistema penitenciario peruano, marcado por el hacinamiento y las deficiencias de seguridad en distintos establecimientos.

Perú mantiene a más de 100 mil personas recluidas en 69 cárceles que, en conjunto, cuentan con capacidad para aproximadamente 40 mil internos. Esta saturación ha sido señalada como uno de los principales problemas que enfrenta la administración penitenciaria del país.

Las investigaciones deberán esclarecer las condiciones en las que Herrera Paredes fue trasladado y custodiado, así como la ruta que utilizó para abandonar el hospital sin ser detenido.