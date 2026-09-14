Presionan 3 países del Reino Unido por independencia politica

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff para firmar un acuerdo que reclama el derecho a decidir su futuro político

Escocia, Gales e Irlanda del Norte darán este lunes un nuevo impulso a sus movimientos independentistas con una reunión conjunta en Cardiff, donde sus líderes prevén firmar un memorándum de entendimiento para reclamar el derecho a celebrar referéndums sobre su futuro constitucional.

El encuentro reunirá a John Swinney, primer ministro de Escocia y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, primer ministro de Gales y líder de Plaid Cymru; y Michelle O'Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin.

La reunión representa un hecho poco habitual dentro de la política británica, ya que las tres administraciones descentralizadas están actualmente encabezadas por fuerzas que respaldan, en distintos grados, la posibilidad de que sus territorios puedan decidir su futuro fuera del Reino Unido.

¿El Reino Unido se separa este lunes?

No.

A pesar de cómo algunos medios han manejado la información, la reunión y el documento que se prevé firmar no significan la independencia de Escocia, Gales o Irlanda del Norte, ni tampoco constituyen un acuerdo legal para disolver el Reino Unido.

El objetivo es político: los dirigentes buscan establecer una posición común para reclamar que sus ciudadanos tengan la posibilidad de votar sobre su futuro constitucional. El texto definitivo del memorándum todavía no se había hecho público antes de la reunión.

Por ello, no habrá este lunes un referéndum ni una votación cuyo resultado determine la permanencia o salida de alguno de estos territorios del Reino Unido.

Escocia busca una nueva consulta

El caso escocés es uno de los principales puntos de tensión.

Escocia ya celebró un referéndum de independencia en 2014, cuando el 55% de los votantes rechazó separarse del Reino Unido.

Ahora, el primer ministro escocés John Swinney busca establecer un mecanismo legal que permita celebrar una nueva consulta. La discusión tomó fuerza después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, señalara recientemente que un nuevo referéndum podría considerarse si existiera un respaldo mayoritario de los escoceses.

Swinney interpretó esas declaraciones como un cambio respecto de la posición anterior de Londres y pidió al Gobierno británico negociar un mecanismo para organizar una segunda consulta.

Sin embargo, Burnham posteriormente volvió a señalar que un segundo referéndum escocés está "fuera de los límites", mientras Downing Street ha insistido en que el Gobierno británico mantiene su posición.

Gales... independencia

En Gales, el triunfo electoral de Plaid Cymru permitió que por primera vez desde la creación de la actual estructura de gobierno autónomo el Ejecutivo galés esté encabezado por una fuerza abiertamente favorable a la independencia.

Su líder, Rhun ap Iorwerth, ha defendido una mayor autonomía para Gales y ha señalado que la independencia puede ser una posibilidad futura si así lo decide la población.

Sin embargo, el dirigente también ha rechazado presentar la reunión de Cardiff simplemente como un plan para "romper" el Reino Unido. Su argumento es que las naciones que lo integran deben tener capacidad para decidir su futuro y obtener mayores competencias.

Irlanda del Norte un camino diferente

El caso de Irlanda del Norte es distinto al de Escocia y Gales.

Su futuro constitucional está vinculado al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a buena parte del conflicto político y armado en la región y contempla la posibilidad de una consulta sobre la reunificación de Irlanda cuando existan condiciones suficientes para considerar que podría producirse un cambio en el estatus constitucional.

El Gobierno británico sostiene actualmente que no existe un respaldo mayoritario suficiente para convocar una consulta de ese tipo.

La cuestión volvió a cobrar relevancia este fin de semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara durante su visita a Irlanda su apoyo a una eventual Irlanda unificada. El Gobierno irlandés ha respondido con cautela y ha señalado que actualmente una consulta de reunificación probablemente no tendría posibilidades de prosperar.

¿Qué puede ocurrir después de la reunión?

El documento que se firme en Cardiff no producirá por sí mismo ningún cambio territorial.

Después de la reunión comenzará una nueva etapa de presión política sobre Westminster para determinar si Londres acepta establecer mecanismos que permitan consultar a los ciudadanos de Escocia, Gales o Irlanda del Norte.

La situación también podría abrir un debate sobre la estructura constitucional del Reino Unido, especialmente porque cada una de las tres naciones tiene reglas y antecedentes legales diferentes para modificar su relación con Londres.

Por ahora, el resultado concreto que se conocerá este lunes será el contenido de la declaración y las posiciones que adopten los tres gobiernos. No habrá un "veredicto" sobre la separación del Reino Unido, porque todavía no existe una consulta popular que deba resolverse.