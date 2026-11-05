Presidente del Supremo de Bolivia es investigado por narcotráfico

El fiscal general interno, José Armando Urioste, declaró que "es efectiva" una orden de captura contra Saucedo que fue difundida este 4 de noviembre

La Fiscalía General de Bolivia confirmó este miércoles que hay una investigación abierta por presunto narcotráfico y organización criminal en contra del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo, quien salió del país alegando una supuesta persecución en su contra.

El fiscal general interno, José Armando Urioste, declaró que "es efectiva" una orden de captura contra Saucedo que fue difundida en la tarde por varios medios locales.

La orden, firmada por dos fiscales encargados del caso, se enmarca en una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Saucedo anunció este miércoles en sus redes sociales que salió del país, alegando que su "libertad" y su "vida" están en "peligro" y acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de supuestamente armar un caso en su contra para "desacreditarlo".

"He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto", manifestó el magistrado y aseguró que es un "perseguido" por "cuestionar al poder político".

No obstante, Urioste confirmó a los medios que la orden de captura contra Saucedo fue emitida el martes e indicó que se tiene información de que el magistrado retornó en la víspera a Bolivia tras un viaje al exterior "e inmediatamente se desplazó supuestamente por tierra" fuera del país.

"Van a proseguir las investigaciones, van a continuar su curso, en el momento están declaradas en reserva por el tema de testigos protegidos, pero todo eso va a avanzar", agregó el fiscal general.

Saucedo fue elegido magistrado del TSJ por voto popular en los comicios judiciales realizados en 2024 para una gestión de seis años.

El pasado 15 de octubre, Saucedo presentó su renuncia a la presidencia del tribunal, que se hará efectiva en enero de 2027, aunque en su publicación de este miércoles ratificó que no dejará de ser magistrado.

El TSJ resolvió esta jornada dar los seis días establecidos por ley para que el magistrado retome sus funciones en Sucre, la capital constitucional del país y sede del órgano judicial, y si no lo hace, se analizarán las acciones legales que correspondan para cubrir su espacio en esa instancia por un abandono del cargo.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, dijo a los medios que "la huida" de Saucedo "tiene relación" con el exfiscal general Roger Mariaca, quien fue encarcelado y destituido en octubre acusado por el Gobierno de liderar una organización criminal que protegía al "narcoterrorismo".

"Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo", afirmó Maldonado.

Por su parte, el presidente Paz, quien está en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, sostuvo que es una "penosa noticia, pero es alentador a futuro", que Saucedo se retire y consideró que se va del país porque hay "una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial".