Presidente de Turquía se fotografía con Shaquille O'Neal

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se ha reunido y dejado fotografiar con el exjugador de baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal, que ha pasado unos días en Turquía, según las fotos distribuidas este martes por el propio jefe del Estado turco en su cuenta de la red social X.

Las fotos muestran a Erdogan y a O’Neal saludándose y firmando balones de baloncesto en un centro deportivo de Estambul, según informan los medios locales.

El encuentro tuvo lugar el domingo en el Centro de Desarrollo de Baloncesto de la ciudad euroasiática, parte de los esfuerzos de las autoridades turcas para desarrollar ese deporte.

En otras de las imágenes distribuidas a los medios se puede ver al antiguo jugador de equipos como Los Angeles Lakers tirando a canasta mientras Erdogan, que tiene 71 años, le observa.

Según los medios locales, O’Neal suele visitar a menudo Turquía para actuar como DJ bajo su nombre artístico de Diesel.

O'Neal, que mide 216 centímetros, fue cuatro veces campeón de la NBA y es considerado uno de los mejores pívots de la historia.