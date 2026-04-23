Presidente de Perú nombra nuevo ministro de Defensa

Su llegada ocurre en un contexto de transición política, ya que el gobierno interino encabezado por Balcázar permanecerá en funciones hasta julio

El gobierno interino de Perú realizó un relevo en la Secretaría de Defensa en medio de tensiones internas por la compra de aviones de combate, luego de que José María Balcázar designara como nuevo titular a Amadeo Flores, tras la renuncia de su antecesor Carlos Diaz.

La salida de Carlos Díaz Dañino se produjo horas antes del nombramiento, luego de manifestar su desacuerdo con la postura del mandatario sobre la adquisición de aeronaves F-16 a Estados Unidos, un proceso considerado estratégico para la seguridad nacional.

Renuncias en cadena por decisión sobre aviones de combate

Díaz Dañino, quien ocupaba el cargo desde marzo, argumentó que la intención inicial de aplazar la compra comprometía intereses del país y podría generar consecuencias de relevancia en materia de defensa. Su salida se sumó a la del canciller Hugo De Zela, quien también dejó el cargo por la misma discrepancia.

Ambas renuncias evidenciaron divisiones dentro del gabinete, en un momento en que el gobierno interino enfrenta presiones políticas y administrativas mientras se desarrolla el proceso electoral en el país.

Sin embargo, horas después, el primer ministro Luis Arroyo confirmó que la compra de las aeronaves sí fue concretada, pese a la postura inicial del Ejecutivo de postergar la decisión para la siguiente administración.

Compra de F-16 desata tensión con Estados Unidos

El proceso de adquisición contempla la compra de hasta 24 aviones de combate por un monto estimado de 3,500 millones de dólares, en una licitación donde también participaron el Gripen sueco y el Rafale francés.

La negociación, declarada como confidencial en administraciones anteriores, habría incluido un principio de acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de los F-16 Block 70, fabricados por Lockheed Martin.

La incertidumbre sobre la decisión generó incluso reacciones diplomáticas, luego de que el embajador estadounidense advirtiera posibles represalias si no se respetaban los compromisos previamente establecidos.

Un gobierno interino en medio de la transición

El nuevo ministro, Amadeo Flores, asumió el cargo en una ceremonia breve en el Palacio de Gobierno. Su perfil incluye experiencia administrativa en el sector público, donde se ha desempeñado como jefe de gabinete en Defensa y como funcionario en el sistema de transporte de Lima y Callao.

Su llegada ocurre en un contexto de transición política, ya que el gobierno interino encabezado por Balcázar permanecerá en funciones hasta julio, cuando se instale una nueva administración tras las elecciones generales.