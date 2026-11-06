Presidente de Paraguay renuncia frente a posible juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves, en medio de una crisis bancaria provocada por la intervención de Ueno Bank y cuando la Cámara de Diputados se disponía a votar un juicio político en su contra por presuntos conflictos de interés.

El mandatario anunció su decisión mediante un video publicado en su cuenta de X, donde aseguró que su salida busca preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república [...] Estoy convencido de que ninguna carga puede estar por encima del bienestar del Paraguay", agregó.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El presidente también ofreció disculpas a la población, aunque evitó asumir responsabilidad directa por la crisis financiera.

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí".

¿Por qué renunció Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay?

La renuncia se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía someter al mandatario a un juicio político por presuntos conflictos de interés relacionados con Ueno Bank, una institución financiera digital con la que Peña ha mantenido vínculos empresariales.

El Banco Central de Paraguay intervino la entidad el martes por problemas de solvencia. Desde entonces, sus sucursales físicas permanecen cerradas y sus operaciones fueron congeladas, lo que generó incertidumbre sobre el destino de millones de dólares en depósitos.

Peña, economista de 47 años y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), quedó en el centro de la controversia debido a sus vínculos con el banco y con los organismos encargados de supervisar sus operaciones.

Detienen a directivos de Ueno Bank tras intervención

La crisis financiera también derivó en la detención de ocho ejecutivos y altos cargos de Ueno Bank, entre ellos el presidente de la institución, Juan Manuel Gustale, y su director ejecutivo, Federico Miguel Vázquez, quien fue socio comercial de Peña hasta hace poco.

La institución tenía una amplia presencia en Paraguay. Hasta septiembre, aproximadamente dos de cada tres paraguayos eran clientes del banco.

Además, Ueno Bank administraba depósitos por alrededor de $850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales aproximadamente 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal encargado de los servicios de salud y las pensiones.

Crisis bancaria provoca protestas en Paraguay

La intervención de Ueno Bank generó incertidumbre entre sus clientes y una ola de preocupación por el acceso a sus ahorros.

En Asunción, capital paraguaya, ciudadanos salieron a las calles para participar en manifestaciones espontáneas contra la situación financiera y sus consecuencias.

Durante algunas de las protestas se registraron incidentes entre manifestantes y elementos policiales.

La crisis bancaria y las investigaciones contra directivos de la institución incrementaron la presión política sobre el Gobierno de Peña, cuya renuncia se conoció mientras avanzaba el procedimiento para someterlo a juicio político.