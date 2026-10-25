Presidente de Irán alerta que falta comida por la guerra

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este sábado 24 de octubre que numerosos ciudadanos enfrentan dificultades para conseguir alimentos básicos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este sábado 24 de octubre que numerosos ciudadanos enfrentan dificultades para conseguir alimentos básicos debido al conflicto con Estados Unidos, las sanciones económicas y la incertidumbre que persiste en el país.

Durante un acto oficial en Teherán, el mandatario señaló que la situación de “ni guerra ni paz” ha complicado las condiciones de vida de la población y limita la capacidad de las autoridades para planear el futuro.

“Actualmente, en la sociedad hay muchas personas que tienen dificultades incluso para conseguir el pan de cada día debido a la guerra en la que estamos inmersos y a la situación de ni guerra ni paz que atravesamos”, declaró, según información difundida por el portal del Gobierno iraní.

El presidente iraní sostuvo que la incertidumbre impide establecer planes de largo plazo para el país. También cuestionó a Estados Unidos por haber atacado a Irán mientras se desarrollaban negociaciones, aunque afirmó que sigue considerando necesario encontrar una salida al conflicto.

“Debemos ir y resolver este asunto”, expresó Pezeshkian, en referencia a la necesidad de avanzar hacia una solución pese a las tensiones entre ambos gobiernos.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de las tensiones

Las negociaciones entre Teherán y Washington permanecen estancadas, mientras las hostilidades militares se encuentran detenidas. Sin embargo, ambos países mantienen sus diferencias en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte marítimo de petróleo.

Según el reporte, Irán ha mantenido ataques contra embarcaciones que intentan cruzar el paso, mientras Estados Unidos impuso un cerco naval sobre puertos iraníes y busca garantizar la navegación de los buques petroleros por la zona.

Sanciones y contracción económica agravan la crisis

A las tensiones militares y diplomáticas se suman las medidas económicas de Washington. A finales de agosto, Estados Unidos puso en marcha la operación denominada “Paria Económico”, dirigida a profundizar el aislamiento financiero de Irán.

Entre las medidas se incluyen sanciones contra 27 aerolíneas iraníes, que, de acuerdo con la información proporcionada, han tenido repercusiones en las conexiones del país con Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Georgia.

La economía iraní registró una contracción del 10.1% durante el primer trimestre del año persa, correspondiente al periodo de marzo a mayo de 2026. Uno de los sectores más afectados fue el de extracción de petróleo crudo y gas natural, que reportó una caída del 26.4%.

La situación económica también está marcada por una inflación interanual de 89.8% y una depreciación de la moneda nacional. El rial ha alcanzado nuevos mínimos históricos frente al dólar cada pocas semanas, de acuerdo con los datos citados en el reporte.