Presidente de Francia condena violencia tras triunfo del PSG

Emmanuel Macron criticó los disturbios tras la victoria del PSG; hubo un muerto, decenas de heridos y más de 700 detenidos en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su rechazo a los hechos violentos registrados durante las celebraciones por la conquista de la Liga de Campeones por parte del París Saint-Germain (PSG), al asegurar que está “harto” de los actos que empañaron una jornada histórica para el fútbol francés.

Durante la recepción oficial al plantel y cuerpo técnico del PSG en el Palacio del Elíseo, el mandatario lamentó los disturbios ocurridos en París y otras ciudades del país, subrayando que este tipo de comportamientos no tienen relación con el deporte y no deben normalizarse.

Macron agradeció además la labor de las fuerzas de seguridad, así como del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y de los responsables policiales que participaron en los operativos desplegados durante los festejos.

Saldo de víctimas y heridos

Las celebraciones por el segundo título europeo del club parisino derivaron en una serie de incidentes que dejaron al menos una persona fallecida y dos más en estado grave.

Entre los heridos de mayor consideración se encuentra un adolescente de 17 años cuyo estado de salud es crítico.

Las autoridades informaron también que 57 policías y 219 participantes en las celebraciones resultaron lesionados, de los cuales ocho presentan heridas de gravedad.

Uno de los fallecidos fue un joven de aproximadamente 20 años que perdió la vida tras impactar su motocicleta contra bloques de hormigón instalados en una salida de la circunvalación de París.

La Fiscalía investiga las circunstancias del accidente.

Además, un joven fue atacado presuntamente por varios individuos armados en el distrito 16 de la capital francesa, mientras que otro hombre permanece en estado crítico tras lanzarse al río Sena, según reportes oficiales.

Cientos de detenidos y ataques contra policías

El Ministerio del Interior informó que durante las celebraciones fueron detenidas 780 personas en toda Francia, cifra que representa un incremento del 32% respecto a los incidentes registrados el año anterior.

Del total, 457 quedaron bajo custodia policial.

Solo en París se contabilizaron 306 arrestos, incluidos 81 menores de edad. Aproximadamente la mitad de los delitos investigados están relacionados con agresiones contra agentes de seguridad.

Entre los hechos más graves, la Fiscalía reportó el lanzamiento de un artefacto explosivo artesanal contra dos patrullas policiales en el distrito 6 de París.

La detonación dejó varios agentes lesionados, incluida una oficial que deberá ser sometida a una cirugía por las heridas sufridas.

Daños en varias ciudades francesas

Los disturbios no se limitaron a la capital.

Al menos quince ciudades francesas registraron actos de vandalismo, saqueos y robos durante la noche posterior al triunfo del PSG.

Las autoridades señalaron que los episodios de violencia alcanzaron un total de 71 municipios en todo el país.

Macron advirtió que el gobierno no tolerará que este tipo de acontecimientos vuelvan a repetirse, especialmente después de que situaciones similares se registraran por segundo año consecutivo tras los éxitos europeos del conjunto parisino.