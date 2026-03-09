Presidente de Filipinas llama a la paz en Medio Oriente

El mandatario aprovechará su presencia en Naciones Unidas para reiterar la necesidad de poner fin a la violencia en Medio Oriente

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., realizó un viaje a Nueva York para participar en diversas actividades organizadas por Naciones Unidas, en medio del aumento de tensiones en Medio Oriente. Durante su estancia, el mandatario filipino buscará promover un mensaje de paz y protección para la población civil afectada por el conflicto.

Aunque su agenda contempla reuniones y foros internacionales, no está previsto un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a la coincidencia de ambos líderes en territorio estadounidense.

Agenda del mandatario filipino en la ONU

Durante su visita, Marcos participará en el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde ofrecerá un discurso ante representantes internacionales.

Además, el mandatario tiene programada una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, así como su asistencia a diversos encuentros empresariales destinados a promover oportunidades de inversión en Filipinas.

La oficina presidencial filipina indicó que el viaje, que se extenderá hasta el miércoles, incluye también otras actividades diplomáticas y económicas para fortalecer la presencia del país en el ámbito internacional.

Filipinas buscará impulsar un llamado a la paz

De acuerdo con la portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores, Angélica Escalona, el mandatario aprovechará su presencia en Naciones Unidas para reiterar la necesidad de poner fin a la violencia en Medio Oriente.

Escalona también confirmó que el gobierno estadounidense invitó a Filipinas a integrarse a la llamada Junta de Paz, una iniciativa impulsada desde la Casa Blanca con el objetivo de contribuir a la resolución de conflictos internacionales. No obstante, Manila aún analiza si se sumará a este mecanismo.

Impacto económico por el aumento del petróleo

El agravamiento del conflicto en Irán y la consecuente alza en los precios del petróleo ha generado preocupación en Filipinas, un país que depende en gran medida de la importación de combustibles provenientes de Medio Oriente.

Ante este panorama, el gobierno filipino anunció que varios departamentos gubernamentales adoptarán una jornada laboral de cuatro días a partir del lunes, con el objetivo de reducir el consumo de combustible en medio de la incertidumbre energética.

La medida se produce en un contexto marcado por las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

El estrecho de Ormuz, punto clave para el suministro energético

El estrecho de Ormuz es considerado un paso estratégico para el comercio energético global, ya que por esta vía circula cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado del planeta.

Los mercados energéticos han reaccionado con preocupación debido a la escalada militar relacionada con la guerra contra Irán, lo que ha elevado los riesgos de interrupciones en el suministro.

Asia es una de las regiones más vulnerables a cualquier alteración en esta ruta marítima. Datos de la consultora energética Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos indican que entre el 84 % y el 90 % del crudo que pasa por Ormuz se dirige a países asiáticos, mientras que alrededor del 83 % del gas natural licuado transportado por este corredor también tiene como destino el continente.

Ante este escenario, el gobierno filipino trabaja en la implementación de medidas para reducir el impacto económico que el encarecimiento de los combustibles podría tener en la población.