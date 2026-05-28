Presidente de EUA integra a Pam Bondi en panel de IA

Donald Trump nombró a la ex fiscal general Pam Bondi como integrante de un comité asesor de inteligencia artificial de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a la exfiscal general Pam Bondi como integrante de un comité asesor de la Casa Blanca enfocado en temas de inteligencia artificial, de acuerdo con información difundida por Axios.

Bondi formará parte del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST), organismo encargado de analizar y proponer estrategias relacionadas con el desarrollo tecnológico y científico dentro de la administración estadounidense.

El vicepresidente JD Vance destacó la incorporación de la ex funcionaria y aseguró que continuará colaborando en asuntos prioritarios para el gobierno federal.

“Pam ha sido un activo enormemente valioso para el equipo del presidente, y estoy encantado por ella y por todos nosotros de que vaya a seguir involucrada en la solución de algunos de los problemas más importantes a los que se enfrenta la administración”, expresó Vance en un comunicado.

Según una fuente citada por Axios, a Bondi le fue diagnosticado cáncer de tiroides poco después de dejar el Departamento de Justicia.

La exfiscal fue removida de su cargo por Trump el mes pasado.

El nuevo nombramiento ocurre en medio del impulso de la Casa Blanca para fortalecer su estrategia en inteligencia artificial, un sector que se ha convertido en prioridad para el gobierno estadounidense ante la creciente competencia tecnológica global.