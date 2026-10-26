Presidenta de Perú pide por la salud del papa León XIV en Lima

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba un adenocarcinoma

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió por la salud del papa León XIV durante una misa celebrada este domingo 25 de octubre en el Santuario de Las Nazarenas, en Lima, mientras continúan los preparativos para la visita del pontífice al país en noviembre.

La mandataria participó en la oración de los fieles y solicitó fortaleza para que el papa continúe guiando a la Iglesia católica. A la ceremonia, concelebrada por el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, acudieron también doce ministros.

Entre los integrantes del gabinete presentes estuvieron los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos y Cultura.

Oran por su recuperación y agradecen su mejoría

Durante su intervención, Fujimori pidió que León XIV reciba salud y sienta el respaldo de los peruanos. Al inicio de la celebración, el cardenal Castillo había anunciado que también se darían gracias por la mejoría del pontífice tras su cirugía pulmonar.

La misa tuvo lugar en el centro histórico de Lima, en el santuario vinculado a la devoción al Señor de los Milagros, cuya festividad reúne cada octubre a miles de fieles. La Iglesia católica peruana ha encomendado a su intercesión la recuperación del papa.

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba un adenocarcinoma. Los estudios posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no requería tratamiento oncológico adicional, aunque su regreso a las actividades se mantiene sujeto a las recomendaciones médicas.

Preparativos de la visita continúan sin cambios anunciados

La oración ocurre mientras las autoridades peruanas y los representantes del Vaticano mantienen la coordinación del viaje. El miércoles anterior, Fujimori había señalado que su Gobierno esperaba una valoración final de la Santa Sede sobre la visita, en función de la recuperación del pontífice.

Posteriormente, el nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, indicó que la planificación seguía confirmada y que hasta ese momento no se habían presentado variaciones.

El canciller Carlos Espá informó además que una misión de avanzada del Vaticano regresaría al país el lunes 26 de octubre para continuar con las labores de coordinación.

La agenda prevista para noviembre incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, dentro de una gira sudamericana que también contempla Uruguay y Argentina.

Un regreso al país donde desarrolló su labor pastoral

La visita representaría el reencuentro de León XIV con el país donde vivió durante más de dos décadas y desarrolló una parte fundamental de su trayectoria religiosa, primero como misionero y posteriormente como obispo.

El pontífice, nacido en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad peruana en agosto de 2015. Ese vínculo explica la cercanía con la que comunidades y autoridades eclesiásticas del país han seguido su recuperación y los preparativos para recibirlo.