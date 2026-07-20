Presenta Rusia nuevo sistema para interceptar drones

Una unidad militar asegura que utiliza aviones ligeros para desplegar drones interceptores, aunque su eficacia aún no ha sido verificada de forma independiente

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Una unidad militar rusa aseguró haber desarrollado un nuevo método para interceptar drones ucranianos.

La medida consta de usar aviones ligeros de entrenamiento como plataformas de lanzamiento de vehículos no tripulados interceptores, según información difundida por autoridades rusas.

Según el Centro de Misiones Especiales de drones Bars-Sarmat, los aviones transportan pequeños drones sujetos bajo sus alas y los liberan cuando se encuentran a una distancia adecuada de los aparatos enemigos para que estos los persigan y destruyan en pleno vuelo.

De acuerdo con la información difundida, antes de cada misión los drones interceptores son instalados bajo las alas de aeronaves de entrenamiento.

Una vez en el aire, el avión se dirige hacia el objetivo detectado y, al encontrarse dentro del rango de operación, libera el dron encargado de interceptar al vehículo aéreo no tripulado.

Las autoridades rusas sostienen que este sistema está diseñado principalmente para neutralizar drones ucranianos utilizados en ataques de largo alcance contra infraestructura ubicada en territorio ruso.

Difunden video del sistema de intercepción

La tecnología fue presentada en un video publicado por Dmitri Rogozin, senador ruso y responsable del grupo Bars-Sarmat, en el que se observa el procedimiento de despliegue de los drones interceptores desde aeronaves ligeras.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles técnicos sobre el alcance, velocidad o capacidad operativa del sistema, ni existe una verificación independiente sobre su desempeño en combate.