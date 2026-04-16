Prenden fuego a hombre en silla de ruedas; detienen a sospechoso

El ministro de Justicia y Seguridad de Países Bajos, David van Weel, calificó lo ocurrido como un hecho “terrible” y condenó enérgicamente la agresión.

Un hombre con discapacidad que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica resultó lesionado luego de ser atacado y rociado con fuego en plena vía pública en la ciudad neerlandesa de Utrecht. Por este hecho, las autoridades lograron la detención de un sospechoso.

El ataque ocurrió durante la tarde en las inmediaciones de un centro comercial de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sufrió quemaduras y fue trasladada a un hospital, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus heridas.

Investigan circunstancias del ataque

La policía confirmó que el hombre tiene problemas de movilidad, razón por la cual utilizaba una silla de ruedas eléctrica al momento de la agresión. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

"Esperamos poder hablar con la víctima para esclarecer lo ocurrido"

La corporación explicó que, tras la atención médica, existen protocolos de privacidad que limitan la información que puede hacerse pública sobre el estado de la persona afectada.

Llaman a testigos y ofrecen apoyo psicológico

Las autoridades indicaron que varias personas presenciaron el ataque, por lo que hicieron un llamado a quienes cuenten con información a colaborar con la investigación.

Asimismo, recomendaron a los testigos buscar apoyo psicológico, debido al impacto emocional que pudo generar el presenciar un hecho de esta magnitud.

Condena oficial al ataque

El ministro de Justicia y Seguridad de Países Bajos, David van Weel, calificó lo ocurrido como un hecho “terrible” y condenó enérgicamente la agresión.

"Prender fuego a una persona cruza todos los límites"

El funcionario subrayó que este tipo de violencia es inaceptable y aseguró que los responsables deberán enfrentar a la justicia.