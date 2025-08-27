Port-Laredo: Plataforma Global del Comercio Binacional

Port-Laredo consolida su posición como puerto terrestre #1 de EE.UU. con 20 mil cruces diarios y $395 mil millones anuales

Port-Laredo consolida su liderazgo como puerto terrestre número uno de Estados Unidos

Con más de 20 mil cruces diarios y un valor anual de comercio superior a los 395 mil millones de dólares, Port-Laredo reafirma su posición como el puerto terrestre más importante de Estados Unidos, clave en el intercambio económico entre México y la Unión Americana.

En congruencia con este liderazgo, Port-Laredo impulsa la actualización y profesionalización del sector aduanero mediante su apoyo al magno congreso “Perspectivas Aduaneras: nuevas obligaciones y nuevas estrategias”, organizado por CENCOMEX, que se celebrará el 3 de septiembre en Monterrey. Este foro reunirá a especialistas y líderes del comercio exterior para analizar los retos y oportunidades que marcarán el futuro de las operaciones transfronterizas.

Ventajas de Port-Laredo

Infraestructura de clase mundial con múltiples puentes internacionales.

Cruces más rápidos: exportaciones por Puente Colombia en 9–15 minutos.

Seguridad certificada con norma ISO 28000 y presencia de autoridades.

Conectividad directa con los principales corredores de Texas.

Puente Colombia-Solidaridad

El Puente Colombia-Solidaridad, único cruce terrestre de Nuevo León, alcanzó en 2024 hasta 10 mil cruces diarios y proyecta llegar a 20 mil en 2030, con proyectos binacionales como los “Green Corridors”, que contemplan inversiones de hasta 17 mil millones de dólares.

Con infraestructura estratégica y el impulso de foros de alto nivel como el Congreso de Perspectivas Aduaneras en Monterrey, Port-Laredo y el Puente Colombia-Solidaridad consolidan su papel como motores del comercio binacional y la competitividad regional.