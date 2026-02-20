¿Por qué fue arrestado el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor?

En un comunicado su hermano el rey Carlos III de Inglaterra expresó que no emitiría más comentarios mientras el proceso legal continúe

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue arrestado por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, en un caso que vuelve a colocar a la familia real británica en el centro del escrutinio internacional.

La detención fue confirmada por la Policía del Valle del Támesis, que informó sobre la captura de un hombre de unos sesenta años en Norfolk, sin revelar oficialmente su identidad conforme a los protocolos del Reino Unido.

El señalamiento está vinculado con reportes que apuntan a que, en 2010, cuando se desempeñaba como enviado especial de Reino Unido para comercio internacional, habría enviado informes comerciales confidenciales al financiero Jeffrey Epstein.

La información forma parte de documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de EUA, derivados de la investigación contra el empresario.

¿Qué investigan las autoridades británicas?

La Policía del Valle del Támesis indicó que abrió formalmente una investigación tras una evaluación inicial de la denuncia. El subdirector Oliver Wright señaló que el caso reviste un alto interés público y que se proporcionarán actualizaciones en el momento oportuno.

Los documentos hechos públicos en EUA incluyen correspondencia entre Mountbatten-Windsor y Epstein, cuya relación había generado cuestionamientos durante más de una década. El financiero se declaró culpable en 2008 por solicitar los servicios de una menor para prostitución y, años después, fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en Nueva York. Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

Reacción del rey Carlos III ante el arresto

Tras conocerse la detención, el rey Carlos III afirmó que la ley debe seguir su curso. En un comunicado firmado como Carlos R., expresó que no emitiría más comentarios mientras el proceso continúe y reiteró que la familia real mantendrá sus deberes institucionales.

El mensaje también marcó distancia respecto al expríncipe. Desde 2019, cuando intentó justificar su relación con Epstein en una entrevista con la BBC, fue apartado de funciones oficiales por decisión de la reina Isabel II. Posteriormente perdió el derecho a utilizar el tratamiento de príncipe y fue desalojado de su residencia cercana al Castillo de Windsor.

Contexto del caso y antecedentes recientes

Mountbatten-Windsor cumplió 66 años el día de su arresto. A inicios de mes se había trasladado a Wood Farm, en la finca de Sandringham, propiedad del monarca. Imágenes difundidas en internet mostraron vehículos policiales sin distintivos en las inmediaciones del inmueble y agentes no uniformados en el exterior.

La publicación masiva de documentos judiciales en EUA reavivó la presión pública sobre la monarquía británica. El Palacio de Buckingham había señalado recientemente que cooperaría con cualquier investigación relacionada con los vínculos entre Mountbatten-Windsor y Epstein.

La indagatoria en curso determinará si existió uso indebido de información oficial durante su etapa como representante comercial del Reino Unido.