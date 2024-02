Policías disfrazados de Chapulín Colorado detienen a 59

Agentes de la Policía Civil de São Paulo, Brasil, sorprendieron a los asistentes de un carnaval al infiltrarse disfrazados del icónico personaje mexicano "Chapulín Colorado" de Roberto Gómez Bolaños.

La operación formó parte de un plan de seguridad durante la festividad en la región de Ibirapuera.

El secretario de Seguridad Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, compartió un video en su cuenta de redes sociales que mostraba el momento de uno de los arrestos realizados durante la operación.

La inusual táctica resultó en un éxito para la Policía Civil de São Paulo, con un total de 59 personas detenidas, entre las que estaban una mujer y cuatro presuntos ladrones de celulares.

Durante la estrategia también se logró la recuperación de 189 teléfonos celulares que, según aseguraron, serán devueltos a sus propietarios y la incautación de 598 tarjetas bancarias.

Guilherme Derrite destacó la importancia de la planificación en la operación, permitiendo a la policía anticiparse a posibles conductas delictivas.

Explicó que el robo y hurto de teléfonos móviles son delitos rápidos, y la presencia de agentes disfrazados como asistentes al festival fue esencial para abordar la situación de manera efectiva.

La creativa estrategia sirvió como recordatorio de la importancia de la seguridad durante eventos masivos como el carnaval, donde los delitos como el robo de teléfonos móviles son comunes.

Essa mulher que aparece no vídeo foi presa com outros quatro ladrões de celulares no bloco de Carnaval na região do Ibirapuera, no último sábado, pela Polícia Civil. pic.twitter.com/bxSDA3jWJP