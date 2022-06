Policías dejan morir ahogado a indigente; los suspenden

Tres policías de Tempe fueron removidos de sus cargos al no ingresar a un río para salvar a un indigente

Tres elementos policiacos fueron suspendidos de sus cargos luego de que no evitaron y solo observaron cómo un vagabundo moría ahogado en un río.

El incidente ocurrió el pasado 28 de mayo, en un cauce artificial ubicado en Tempe, Arizona; sin embargo, la grabación de los hechos se viralizó en los últimos días.

Se indicó que Sean Bickings, de 34 años, habría peleado con su compañera, por lo que voluntariamente entró al río, pero ya no pudo seguir nadando.

A la llegada de los oficiales, estos solo se quedaron viendo cómo el hombre en situación de calle se ahogaba y le pedían que se salvara solo.

Incluso, en la grabación que se ha viralizado, se muestra una transcripción donde se ve al sujeto pedir ayuda.

Por su parte, en su comunicado de prensa, el Gobierno de Tempe aseguró que el vagabundo y su compañera "cooperaron plenamente"; cuando la Policía realizaba el "procedimiento estándar" de revisar si tenían órdenes de arresto.

Estas fueron algunas palabras que se escuchan en el video viral.

"¿Qué vas a hacer ahora?", dice la Policía. "¡Voy a ahogarme. Voy a ahogarme!", responde el vagabundo. "No", dice la Policía. "¡No puedo, no puedo!", dice Sean. "No voy a saltar por ti", dice la Policía. La transcripción indica que los agentes le pedían al hombre salvarse solo.

