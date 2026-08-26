Policías de Nueva York buscan datos para ICE, según informes

Un informe acusa a policías de Nueva York de usar cámaras de matrículas de Flock Safety para realizar búsquedas solicitadas por ICE

Policías estatales y municipales de Nueva York habrían utilizado una base de datos de matrículas operada por la empresa Flock Safety para obtener información solicitada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a las restricciones estatales sobre la colaboración con la agencia federal.

La información fue revelada este martes en un informe elaborado por Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) y LatinoJustice PRLDEF, organizaciones que cuestionan el uso de tecnologías de vigilancia y sus posibles efectos sobre la privacidad.

¿Cómo utilizan las policías la tecnología de Flock?

El reporte, denominado “Flock Favors: NY Police Collaboration With ICE”, documenta consultas realizadas mediante la red de cámaras de Flock Safety, un sistema que registra imágenes de los vehículos que circulan frente a sus dispositivos y almacena información relacionada con sus matrículas.

De acuerdo con la investigación, ICE no tiene acceso directo a la plataforma, por lo que las autoridades policiales pueden realizar búsquedas en la base de datos a petición de la agencia federal.

Los casos identificados corresponden al condado de Nassau, en Long Island, así como a los municipios de Beacon, Glen Cove y Cheektowaga. También se encontraron patrones de consultas relacionados con el New York Fusion Center, organismo que reúne a distintas agencias de inteligencia.

Buscan a conductores sin sospechas de delitos

Los investigadores revisaron registros obtenidos por el sitio Have I Been Flocked? mediante solicitudes de acceso a información pública. Aunque los documentos presentan información incompleta y censurada, el registro más reciente corresponde a julio de 2026.

En Nassau se detectaron consultas destinadas a localizar vehículos cuyos conductores no estaban señalados por algún delito. En Beacon y Glen Cove, algunas búsquedas fueron clasificadas como “Inmigración (civil/administrativa)”, mientras que en Cheektowaga aparecieron bajo la categoría “Buscado por ICE”.

Las organizaciones señalaron que estos casos podrían representar únicamente una parte de la colaboración, debido a que los agentes pueden justificar las consultas con diferentes motivos o incluso no proporcionar una explicación detallada.

Nueva ley limita colaboración con ICE

La publicación del informe coincide con la entrada en vigor de la Local Cops, Local Crimes Act, aprobada en mayo como parte del presupuesto estatal de Nueva York y que establece nuevas restricciones para la cooperación de autoridades locales con ICE.

La legislación prohíbe que empleados estatales y municipales utilicen recursos públicos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Sin embargo, contempla una excepción para que los agentes puedan colaborar en casos relacionados con personas acusadas de delitos graves que puedan enfrentar un proceso de deportación.

El reporte también señala que varias corporaciones policiales mantenían acuerdos federales bajo el programa 287(g), los cuales deben concluir a partir de este martes.

S.T.O.P. y LatinoJustice sostienen que las consultas rutinarias de matrículas sobre personas que no son sospechosas de delitos podrían constituir una forma informal de colaboración con ICE y cuestionan su legalidad bajo la nueva legislación.

La ley creó además una Oficina de Confianza para Inmigrantes dentro de la Fiscalía General estatal, encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas restricciones. No obstante, su capacidad para investigar estará limitada a los registros que pueda documentar.

Ante esta situación, las organizaciones propusieron que las autoridades obliguen a los departamentos policiales a registrar detalladamente cada consulta, limitar las búsquedas a objetivos específicos de seguridad pública y eliminar la información de matrículas después de 48 horas, salvo cuando exista una orden judicial o los datos sean necesarios como evidencia.

La dimensión de la red también genera preocupación entre los grupos defensores de la privacidad. Flock Safety, empresa con sede en Atlanta, cuenta actualmente con más de 120 mil cámaras distribuidas en más de 6 mil comunidades de 49 estados.

En conjunto, la compañía registra alrededor de 20 mil millones de lecturas de matrículas cada mes, una magnitud que, según las organizaciones, plantea interrogantes sobre el alcance de la vigilancia y el uso que las autoridades pueden dar a esta información.