Policía detiene a manifestantes contra el ICE en Illinois

Las refriegas entre manifestantes y autoridades se reanudaron este viernes en Broadview, una localidad cercana a Chicago que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra las redadas y deportaciones de la Administración Trump en Illinois, mientras avanzan los preparativos para la movilización nacional "No Kings" y en la que participarán varias ciudades del estado.

Este viernes, por lo menos once personas fueron detenidas por la Policía Estatal de Illinois, en el suburbio de Broadview, frente al centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Los manifestantes fueron arrestados por negarse a dejar de bloquear una calle y a trasladarse a una zona de designada para la protesta.

Tras enfrentarse con la policía estatal, varios ciudadanos fueron esposados y subidos a vehículos del alguacil del condado de Cook.

Los policías estatales usaron cascos y porras para repeler a la multitud y en esta nueva refriega no participaron agentes federales, ni se emplearon gases lacrimógenos o balas de goma como en ocasiones anteriores.

El enfrentamiento fue el primero en casi un mes en Beach Street, la calle donde está ubicado el centro de procesamiento donde ICE aloja a personas detenidas para ser deportadas.

La protesta comenzó a las 8.00 hora local y violó la orden emitida recientemente por la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, que estableció un horario de protestas de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Así mismo, Thompson redujo la zona de protesta designada previamente, al alegar que las manifestaciones pasadas "degeneraron en caos" en perjuicio de los casi ocho mil residentes de la localidad.

La televisión mostró imágenes de los agentes al derribar y arrastrar a varias personas, incluida una mujer con un acordeón.

Ninguno de los arrestados parecía presentar heridas graves. Todos permanecieron sentados en silencio en la acera, con las manos atadas, mientras otros opositores gritaban sus nombres y fechas de nacimiento, detrás de unas barricadas de hormigón en la denominada "zona de prensa".