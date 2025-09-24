Policía de NY impide el paso al presidente Manuel Macron

Cuando Macron regresaba a la embajada francesa, la policía de Nueva York le impidió el paso al convoy del presidente francés para dejar pasar a Trump

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras un largo discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el presidente francés, Emmanuel Macron, regresaba a la embajada para retirarse. Sin embargo, la noche resultó ser larga para Macron, ya que la policía de Nueva York lo detuvo para dejar pasar la caravana del presidente estadounidense, Donald Trump.

Macron quedó varado en las calles de Nueva York, ya que todas las vías estaban bloqueadas para el paso de Trump. Nervioso, Macron salió de su coche y se acercó a la policía para preguntar por el bloqueo. Un video del incidente se hizo viral en redes sociales.

"Lo siento, señor presidente. Todo está bloqueado ahora", se oye decir un policía a Macron.

Mientras los policías le informaban que la caravana de Trump estaba a punto de pasar, se vio a Macron llamando al presidente de Estados Unidos de manera alegre mientras estaba parado en la calle.

De pie cerca de una barricada, ante la multitud neoyorquina, Macron le pidió con humor a Trump que despejara el paso. "¿Cómo estás? ¿Sabes qué pasó? Te espero en la calle porque todo está cerrado po ti", se le escuchó decir Macron a Trump.

Sin embargo, para entonces el convoy de Trump ya había pasado y la carretera estaba abierta sólo para peatones.

El presidente francés no regresó a su coche y continuó su viaje a pie, incluso mientras seguía hablando por teléfono con Trump. Para los neoyorquinos, fue un espectáculo inusual: ver al presidente francés en las calles sin el alboroto ni el equipo de seguridad que un presidente suele llevar.

En el camino, Macron se detuvo con los ciudadanos a tomarse selfis y fotos. Incluso se vio a una persona besando al presidente francés en la frente.

Más temprano ese mismo día, Macron anunció en la AGNU que Francia había reconocido formalmente a Palestina como Estado, instando a revivir la idea de una solución de dos Estados a las décadas de conflicto entre israelíes y palestinos.