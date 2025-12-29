Policía de McAllen investiga posible homicidio de empresario

La Policía de McAllen investiga el posible homicidio de Eddy Betancourt, ocurrido en un negocio ubicado en el 800 North Ware Road

La Policía de McAllen investiga un posible homicidio ocurrido la tarde del sábado 27 de diciembre en un negocio ubicado en el 800 North Ware Road, en esta ciudad.

De acuerdo con un boletín oficial del Departamento de Policía de McAllen, los agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 15:51 horas, en la que se reportó que una persona se encontraba en el suelo, aparentemente herida por disparos y sin respirar. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que la víctima no respondía, no presentaba pulso y mostraba lesiones compatibles con impactos de bala.

Identificación a la víctima de homicidio en Texas

La persona fallecida fue identificada como Eddy Betancourt, de 61 años de edad, con último domicilio conocido en Mission, Texas. Según la información proporcionada por las autoridades, fue una persona quien realizó el reporte y alertó a la policía tras encontrar a la víctima dentro del establecimiento.

Investigación en curso

El Departamento de Policía de McAllen informó que este caso está siendo investigado como homicidio y que la investigación continúa en curso. Las autoridades señalaron que trabajan de manera conjunta con agencias locales, estatales y federales para esclarecer los hechos y lograr la detención de la persona o personas responsables.

La policía solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que cuente con información relacionada con este crimen puede comunicarse directamente con el Departamento de Policía de McAllen al 956-681-2000.

También se pueden enviar denuncias anónimas a McAllen Crime Stoppers al 956-687-TIPS (8477) o a través de la aplicación móvil P3 Tips. La información que conduzca a un arresto podría ser elegible para una recompensa en efectivo.