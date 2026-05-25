Policía británica indaga denuncia contra expríncipe Andrés

Una acusación por presunta conducta inapropiada durante el festival de Royal Ascot en 2002 se suma a las investigaciones abiertas contra el hijo de Isabel II

La Policía británica mantiene bajo investigación a Andrés Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, tras una denuncia por presunta conducta inapropiada con una mujer durante el festival ecuestre de Royal Ascot celebrado en 2002.

De acuerdo con información publicada por el dominical británico The Sunday Times, detectives de la Policía del valle del Támesis analizan el señalamiento dentro de la investigación iniciada en febrero contra el exduque de York por posible conducta indebida en cargo público.

Los hechos habrían ocurrido entre el 18 y el 22 de junio de 2002, durante una edición especial de Royal Ascot a la que asistió la reina Isabel II con motivo de su Jubileo de Oro. En aquella época, Andrés era una figura habitual en uno de los eventos sociales y deportivos más importantes del Reino Unido.

El rotativo británico indicó que aún no se ha determinado si la denuncia fue presentada en el momento de los hechos o años más tarde.

La Policía del valle del Támesis informó recientemente que las indagatorias contra Andrés Mountbatten-Windsor no solo contemplan posibles filtraciones de información confidencial, sino también eventuales casos de conducta sexual inapropiada, fraude y corrupción.

Las autoridades aclararon el alcance de la investigación luego de que surgiera preocupación pública sobre la posibilidad de que el caso estuviera limitado únicamente a acusaciones relacionadas con su etapa como representante especial británico para comercio e inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

El segundo hijo varón de Isabel II fue detenido el pasado 19 de febrero y posteriormente quedó en libertad mientras continúan las investigaciones.

Vínculos con Jeffrey Epstein marcaron su caída pública

El nombre de Andrés Mountbatten-Windsor volvió al centro de la polémica tras la publicación en Estados Unidos de los llamados “archivos Epstein”, en los que se señala que habría compartido información confidencial del Gobierno británico con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.

Además, el exmiembro de la familia real enfrentó acusaciones de abuso sexual por parte de la estadounidense Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido víctima de agresiones en tres ocasiones cuando era menor de edad, presuntamente facilitadas por Epstein en 2001.

Aunque Andrés ha rechazado todas las acusaciones, en 2022 alcanzó un acuerdo económico extrajudicial para cerrar la demanda civil presentada por Giuffre en Estados Unidos. La mujer falleció en abril de 2025 a los 41 años.

La controversia derivada de su relación con Epstein provocó que Andrés fuera apartado de la vida pública desde 2019.

Posteriormente, el rey Carlos III le retiró sus títulos oficiales en octubre pasado y le pidió abandonar Royal Lodge, residencia ubicada dentro de los terrenos del castillo de Windsor.