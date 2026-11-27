En un mensaje dirigido a Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, Bukele elogió sus ideales y envió deseos a sus habitantes y familias.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludó este jueves a "sus amigos" en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, destacó "los ideales" del país norteamericano y dijo que "quizá un día" pueda "refundar" la nación centroamericana "sobre esos mismos ideales".

"A todos mis amigos en Estados Unidos, ¡Feliz Día de Acción de Gracias!", publicó el mandatario salvadoreño en un mensaje en inglés en X.

Bukele señaló que, "aunque no celebramos oficialmente el Día de Acción de Gracias en El Salvador", "siempre he creído que hay algo hermoso en que su tradición nacional más querida sea un día dedicado a agradecer a Dios por sus bendiciones".

Ideales fundacionales y visión para El Salvador

Según el presidente, "eso dice mucho sobre los ideales sobre los cuales se fundó su gran país".

"Quizás un día nosotros también podamos refundar nuestra pequeña nación sobre esos mismos ideales", manifestó y concluyó enviando sus mejores deseos "para todos ustedes y sus seres queridos. Dios los bendiga a todos".

Cercanía bilateral con la Administración de Donald Trump

El Gobierno del presidente Bukele se mantiene como uno de los aliados regionales más cercanos de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que desde su regreso a la presidencia en 2025 ha mostrado apoyo público a candidaturas afines en la región.

Bukele ha sostenido dos reuniones con Trump en Washington, Estados Unidos; la primera ocurrió en abril de 2025, apenas tres meses después del inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, en medio de la puesta en marcha de un polémico acuerdo migratorio que convirtió a El Salvador en una pieza clave de la estrategia de deportaciones del Gobierno de Trump.

La relación entre ambos países, de acuerdo con sus gobiernos, se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. Actualmente, la agenda bilateral prioriza la migración, el desarrollo económico y el combate al crimen organizado, aspectos centrales para ambos gobiernos.