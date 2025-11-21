Pintura de Frida Kahlo sería la obra más cara de mujer en subasta

Hasta ahora, la estadounidense Georgia O'Keeffe y su 'Jimson Weed/White Flower No' ostenta el récord del cuadro pintado por una mujer más caro

El autorretrato surrealista 'El Sueño (La cama)', de la pintora mexicana Frida Kahlo, que se subastará este jueves en Nueva York, podría marcar un récord y convertirse en la obra de arte más cara realizada por una mujer.

Los interesados podrán pujar mañana por la pieza en la sede de Sotheby's en Nueva York, que califica la pintura como una de las "más conmovedoras" e "impactantes" de la producción artística de Kahlo.

La casa de subastas prevé que 'El sueño (La cama)', hecho en 1940, alcance un precio de entre 40 y 60 millones de dólares.

Hasta ahora, la estadounidense Georgia O'Keeffe y su 'Jimson Weed/White Flower No' ostenta el récord del cuadro pintado por una mujer más caro hasta el momento, que se vendió por 44 millones de dólares.

Por otra parte, si la obra supera los 34,9 millones, se convertirá en el cuadro más caro de la artista mexicana.

Kahlo pintó 'El sueño (La cama)' en un momento "especialmente turbulento" de su vida, pues ese año su salud se deterioró debido a la poliomielitis y las complicaciones derivadas de un accidente de autobús que vivió en 1925.

Por ello, la mexicana evoca en la obra la muerte y se representa a sí misma dormida en una cama de madera y envuelta en una manta dorada bordada con enredaderas y hojas.

Sobre los postes de la cama yace un esqueleto de tamaño natural envuelto en dinamita, sujetando un ramo de flores y recostado sobre almohadas.