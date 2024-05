Piloto prepara a los pasajeros para aterrizaje de emergencia

La tripulación de un vuelo de la aerolínea Spirit alcanzó a preparar a los pasajeros para un posible amerizaje en el Atlántico debido a fallos mecánicos minutos después de despegar del aeropuerto de Montego Bay (Jamaica) rumbo a Fort Lauderdale (Florida-EUA).

Sin embargo, el aterrizaje de emergencia no fue necesario y el avión logró regresar al Aeropuerto Internacional de Sangster para cambiar de aeronave, informaron medios.

Hacia el mediodía del domingo, el avión despegó de Jamaica, pero a los pocos minutos la tripulación indicó a los pasajeros que se prepararan para un posible aterrizaje y se soltaron chalecos salvavidas.

La pasajera Bettina Rogers publicó un video en las redes sociales en el que se escucha timbres de emergencia y se le ve usando el chaleco.

Rogers dijo que el piloto inicialmente les dijo que "no había nada de qué alarmarse", pero unos cinco minutos después señaló que necesitaba regresar a Jamaica.

Mientras el avión regresaba, el piloto anunció "Prepárense para un aterrizaje de emergencia", dijo Rogers.

Según un comunicado de Spirit, la aerolínea "evaluará minuciosamente el avión".

Spirit Airlines passengers told to prepare for water landing as plane turned around. pic.twitter.com/JFcSdL18LG