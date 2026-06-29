Pierden la vida 4 excursionistas tras caída de rocas en Taiwán

La Fiscalía del Distrito de Taichung informó que mantiene abierta una investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia

Cuatro excursionistas murieron tras un desprendimiento de rocas ocurrido en una popular ruta de senderismo ubicada en el centro de Taiwán. El accidente se registró en el recorrido hacia la cascada del Valle de las Mariposas, en el distrito de Heping, dentro de la ciudad de Taichung.

De acuerdo con autoridades locales, las víctimas formaban parte de un grupo de 16 personas que había viajado desde Taipéi para realizar la caminata durante el fin de semana.

Víctimas tenían entre 57 y 69 años

Entre los fallecidos se encuentra el guía que encabezaba la excursión. Las autoridades detallaron que las cuatro víctimas tenían edades de entre 57 y 69 años. Además, un quinto integrante del grupo sufrió lesiones menores y recibió atención médica.

Investigan posibles responsabilidades

Las autopsias realizadas confirmaron que las muertes fueron consecuencia de un shock traumático provocado por la caída de rocas. La Fiscalía del Distrito de Taichung informó que mantiene abierta una investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia criminal relacionada con el incidente.