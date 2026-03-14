Piden Colombia, Brasil y México alto al fuego en Medio Oriente

Los tres países manifestaron su disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza hacia una salida política y negociada del conflicto

Los gobiernos de Colombia, Brasil y México pidieron este viernes un alto el fuego inmediato en Medio Oriente como primera medida para iniciar una negociación de paz, al cumplirse el sábado dos semanas de la ofensiva militar de EUA e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques a otros países de la región.

Los tres subrayaron en un breve comunicado "la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias".

"En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación", señala la nota divulgada por la Cancillería colombiana.

Igualmente manifestaron su "disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto".

La guerra en Irán comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades de ese país.

Irán contestó con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países árabes vecinos, causando con ello la extensión del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la guerra de Irán "avanza rápidamente", reiterando su visión optimista sobre su desarrollo, para el cual no ha presentado un calendario previsto.

La guerra ha causado la muerte de más de 1,300 personas en Irán, mientras que en Israel al menos 10 personas han perdido la vida y 14 militares estadounidenses han fallecido en distintos países por los ataques iraníes.