Piden ayuda camioneros tras 44 días varados en Bolivia

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos de la región andina, la Central Obrera Boliviana (COB).

Transportistas paraguayos solicitaron apoyo urgente a las autoridades de su país al denunciar que permanecen varados desde hace 44 días en la frontera entre Perú y Bolivia debido a los bloqueos carreteros que mantienen diversos sectores sociales en territorio boliviano.

Uno de los afectados, identificado como Claudio Arrúa, relató a medios paraguayos que salió de Lima con destino a Asunción transportando 26 toneladas de materiales para la fabricación de calzado, pero las protestas le han impedido continuar su trayecto.

Camioneros enfrentan frío y escasez tras semanas de espera

De acuerdo con el conductor, él y otros dos camioneros paraguayos permanecen detenidos a un costado de una carretera ubicada a unos 140 kilómetros de La Paz y a más de 4,100 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones climáticas han complicado la situación de los transportistas, quienes enfrentan bajas temperaturas y dificultades para acceder a suministros básicos mientras esperan que se restablezca la circulación.

"Hoy hace 44 días que estamos varados acá y la situación es difícil".

Arrúa aseguró que han solicitado ayuda en repetidas ocasiones y afirmó que, pese a algunas promesas de apoyo, hasta ahora no han recibido asistencia concreta. También indicó que existen otros camioneros paraguayos atrapados en diferentes puntos del departamento boliviano de Cochabamba.

Bloqueos mantienen presión contra el Gobierno boliviano

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos de la región andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El conflicto ha tenido un fuerte impacto en el país. Según reportes oficiales, los bloqueos han dejado al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por dificultades para recibir atención médica oportuna. Además, las pérdidas económicas derivadas de las interrupciones en las carreteras son estimadas en alrededor de 2.500 millones de dólares.