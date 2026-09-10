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Pide Trump votar por él aunque no esté en la boleta

Por: Diego Olivos

09 Septiembre 2026, 21:12

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El presidente de EUA llamó a sus seguidores a imaginarlo en las elecciones de noviembre y prometió un pago de $5 mil dólares si conserva el Congreso

Pide Trump votar por él aunque no esté en la boleta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió este miércoles la primera convención republicana de medio mandato en un llamado directo a mantener el control del Congreso y pidió a sus seguidores votar en noviembre como si él mismo estuviera en la boleta.

Durante su discurso en Dallas, Texas, Trump centró su mensaje en defender los resultados de su administración y atacar a los demócratas, a quienes calificó como radicales y comunistas.

“Si entregamos el futuro de Estados Unidos a los demócratas de izquierda radical, nuestra nación pasará la próxima década tratando de recuperarse”, afirmó el mandatario, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

Trump pidió a los asistentes “fingir” que su nombre aparecerá en las boletas de las elecciones del 3 de noviembre, en las que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado.

El presidente aseguró que existen unas 35 contiendas clave para los republicanos y prometió participar personalmente en las campañas, con mítines en los estados donde se definirá el control del Congreso.

Promete $5,000 dólares a adultos

Uno de los anuncios más llamativos de la noche fue su promesa de entregar un pago de $5,000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara y el Senado.

Trump presentó el dinero como un “dividendo” para los ciudadanos y sostuvo que Estados Unidos está generando suficientes recursos para realizarlo. Sin embargo, durante el discurso no presentó un mecanismo detallado para financiar o implementar ese pago.

El mandatario también defendió sus políticas económicas, energéticas y migratorias, y aseguró que su administración está impulsando el crecimiento, fortaleciendo las fronteras y reduciendo costos.

Trump volvió a utilizar la migración y la seguridad fronteriza como elementos centrales de su discurso y respaldó propuestas para endurecer los requisitos electorales, entre ellas la identificación de votantes y la comprobación de ciudadanía.

También arremetió contra los demócratas y presentó al Partido Republicano como una alternativa de “sentido común” frente a lo que describió como políticas radicales de la izquierda.

El mandatario defendió además su política energética y sostuvo que los precios del petróleo comenzarán a caer después de las elecciones de noviembre. La declaración ocurre mientras los precios del crudo han aumentado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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